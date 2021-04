హీరోయిన్‌ సమంత ఈ మధ్య సినిమాలకు కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చినా సోషల్‌ మీడియాలో మాత్రం యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్స్‌ షేర్‌ చేస్తూ ఫ్యాన్స్‌తో టచ్‌లో ఉంటోంది. తాజాగా నాగార్జున నటించిన `వైల్డ్ డాగ్‌`మూవీపై రివ్యూ ఇచ్చింది. చాలాకాలంగా మంచి యాక్షన్‌ చిత్రాలను మిస్సవుతున్నానని ఆ లోటును 'వైల్డ్ డాగ్' చిత్రం తీర్చిందని తెలిపింది. ఎమోషనల్‌, యాక్షన్‌తో హాలీవుడ్‌ స్టయిల్‌లో ఈ సినిమా ఉందని చెప్పింది. ఏసీపీ విజయ్‌వర్మ పాత్రను నాగార్జున తప్ప మరెవ్వరు చేయలేరని తన మామగారిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించింది.

నాగార్జున నటించిన యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ `వైల్డ్ డాగ్‌` శుక్రవారం(ఏప్రిల్‌2)న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో ఎన్‌కౌంటర్‌ స్పెషలిస్ట్‌ ఏసీపీ విజయ్ వర్మగా నాగార్జున కనిపించగా ఆయన సరసన దియా మీర్జా నటించారు. ఈ సినిమాతో అహిషోర్ సాల్మన్ దర్శకుడిగా పరిచయం అయ్యారు. మ్యాట్నీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై నిరంజన్ రెడ్డి, అన్వేష్ రెడ్డి సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మించారు.

Just watched #WildDog .. it is fantastic 🔥🔥🔥... I really have been missing a good action flick .. and I got a Hollywood style ,kickass power packed, emotional, edge of your seat kinda action film .. Just watch it 🙌.. @iamnagarjuna no one else could have pulled this off 🤗❤️

— Samantha Akkineni (@Samanthaprabhu2) April 1, 2021