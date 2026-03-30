 హనీ రోజ్‌కు చేదు అనుభవం.. అసభ్యంగా తాకుతూ..!
Mar 30 2026 12:38 PM | Updated on Mar 30 2026 12:55 PM

మలయాళ బ్యూటీ హనీ రోజ్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. కేరళలోని ఓ షాపింగ్ మాల్ ఓపెనింగ్‌కు వెళ్లిన ఆమెతో కొందరు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారు. షాపింగ్‌ మాల్‌ దగ్గర హీరోయిన్‌తో ఫోటోలు దిగేందుకు ఎగబడ్డారు. వారితో సెల్ఫీ దిగే సమయంలో ఒకరు ఆమె నడుముపై చేతులు వేస్తూ కనిపించారు. దీంతో అసౌర్యానికి గురైన హనీ రోజ్ వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో వారి తీరుపై నెటిజన్స్ మండిపడుతున్నారు. సెలబ్రిటీలను అలా వేధించడం సరికాదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

హనీ రోజ్‌ సినిమా కెరీర్..

ఈ మలయాళ బ్యూటీ 2008లో ఆలయం సినిమాతో తెలుగువారికి పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత ఈ వర్షం సాక్షిగా (2014) చిత్రంలో నటించింది. దాదాపు దశాబ్దకాలం గ్యాప్‌ ఇచ్చాక వీరసింహారెడ్డితో మెరిసింది. ఈ చిత్రంతోనే హనీరోజ్‌ టాలీవుడ్‌లో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.  

 

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్రీన్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో ఉప్పెన బ్యూటీ కృతి శెట్టి.. (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ శాసన మండలి, శాసన సభ్యుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్రెండ్స్‌ గ్యాంగ్‌తో నమ్రత (ఫోటోలు)
photo 4

ఫ్యాషన్‌ షోలో నగధగలు..అలరించిన మోడల్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (మార్చి 29- ఏప్రిల్ 05)

Video

View all
RR vs CSK Match 3 IPL 2026 Prediction 1
Video_icon

IPL 2026: RR vs CSK ఎవరు గెలుస్తారు?
Top 5 Mutual Funds Beating Fixed Deposits in 1 Year 2
Video_icon

ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లను మించి లాభం ఏడాదిలో హైరిటర్న్స్ ఇచ్చిన 5 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవే
Iran Attack On Kuwait Power Plant 3
Video_icon

కువైట్ విద్యుత్ కేంద్రంపై ఇరాన్ దాడి.. విదేశీ కార్మికుడు మృతి
Allu Arjun & Atlee’s Upcoming Project to Become India’s Most Expensive Film 4
Video_icon

బన్నీ- అట్లీ ప్రాజెక్ట్‌పై క్రేజీ అప్డేట్..
YS Avinash Reddy Visits Vontimitta Kodanda Rama Swamy Temple 5
Video_icon

ఒంటిమిట్ట కోదండ రామయ్య సేవలో అవినాష్ రెడ్డి
Advertisement
 