మ్యాడీ షో స్పాయిలర్‌, ఛీ నిరుత్సాహపరిచాడు..

హీరో మాధవన్‌ తాజా చిత్రం ‘మారా’ ఇటీవల ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్‌ ప్రైంలో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. మాలయాళంలో సూపర్‌ హిట్‌గా నిలిచిన రోమాంటిక​ డ్రామా చార్లీని దర్శకుడు దిలీప్‌ కుమార్‌ తమిళంలో ‘మారా’ పేరుతో తెరకెక్కించాడు. జనవరి 8న అమెజాన్‌ ప్రైంలో విడుదలైన ఈ సినిమాపై మూడుకు పైగా రేటింగ్‌తో పాజిటివ్‌ రెస్పాన్స్‌ అందుకోగా తాజాగా ఓ అభిమాని మాత్రం మ్యాడీపై విమర్శలు గుప్పించాడు. ఇక అది చూసి మ్యాడీ అతడికి ఇచ్చిన సమాధానం నెటిజన్‌లను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. ‘మారా బిలో యావరేజ్ మూవీ. ‘చార్లీ’ చూసిన ప్రేక్షకులు మొదటి 30 నిమిషాల తర్వాత ఈ సినిమా చూడటానికి చాలా ఇబ్బంది పడి ఉంటారు. నిజంగా మాధవన్‌ షో స్పాయిలర్‌, అంతగా ఆయన పాత్ర నిరుత్సాహపరిచింది’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు. ఇక దీనికి మాధవన్‌ ‘హో మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరిచినందకు క్షమిచండి. మరోసారి ఈ తప్పు జరకుండా చూసుకుంటా. (చదవండి: నెటిజన్‌కు రివర్స్‌ కౌంటరిచ్చిన హీరో)

#Maara completely floored by its sheer magic. It’s poetic, feel good n brings a tear with a smile. @ActorMadhavan #MouliSir @ShraddhaSrinath n the entire team, What a show! Marvellous!!!! #Director @dhilip2488 you are brilliant 👏👏👏👏💐💐💐❤️❤️❤️❤️

— KhushbuSundar ❤️ (@khushsundar) January 11, 2021