రతన్‌ టాటా బయోపిక్‌..‌ అది నేను కాదు..

పారిశ్రామిక దిగ్గజం, టాటా గ్రూప్‌ గౌరవ చైర్మన్‌ రతన్‌ టాటా పేరుతో రానున్న బయోపిక్‌లో తను నటించడం లేదని హీరో మాధవన్‌ స్పష్టం చేశారు. రతన్‌ టాటా జీవిత కథ నేపథ్యంలో త్వరలో ఓ బయోపిక్‌ తెరకెక్కనుందని, ఇందులో ఒకప్పటి లవర్‌ బాయ్‌ మాధవన్‌ నటిస్తున్నట్లు గత కొద్ది రోజులుగా వార్తలు వినిపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇందుకు స్పందించిన ఓ పోస్టు కూడా సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. అయితే ఈ వార్తపై తాజాగా మాధవన్‌ స్పందిస్తూ శనివారం ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. ‘హే దురదృష్టవశాత్తు ఇది నిజం కాదు. కొంతమంది అభిమానుల తమ కోరిక మేరకు ఈ పోస్ట్‌ను సృష్టించి వైరల్‌ చేస్తున్నట్టున్నారు. అంతే తప్పా ఇందులో ఏమాత్రం నిజం లేదు. దీనికి సంబంధించి ఏ ప్రాజెక్ట్‌ ఇంతవరకు నా దగ్గరికి రాలేదు.. కనీసం చర్చ కూడా జరగలేదు’ అంటూ మాధవన్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. (చదవండి: మాధవన్‌ టెన్త్‌ మార్కులు తెలుసా!)

Hey unfortunately it’s not true. It was just a wish at some fans will made the poster. No such project is even on the pipeline or being discussed. https://t.co/z6dZfvOQmO

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) December 11, 2020