నాగశౌర్య, విధి జోడీగా నటించిన చిత్రం ‘బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్’. నూతన దర్శకుడు రామ్ దేసినా (రమేశ్) దర్శకత్వంలో శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి ఈ సినిమా నిర్మించారు. హ్యారిస్ జైరాజ్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రం నుంచి ‘అందమైన ఫిగరు నువ్వా...’ అంటూ సాగే వీడియో సాంగ్ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్.
కృష్ణకాంత్ సాహిత్యం అందించిన ఈ పాటని శ్రీధర్ సేన, ప్రియా జెర్సన్పాడారు. ‘‘కంప్లీట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందిన చిత్రం ‘బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్’. పవర్ఫుల్ పాత్రలో ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నాగశౌర్య. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటివరకు విడుదలైనపాటలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి. టీజర్కు అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. తాజాగా రిలీజైన ‘అందమైన ఫిగరు నువ్వా...’పాటలో నాగశౌర్య, విధి మధ్య కెమిస్ట్రీ అదిరి΄ోతుంది’’ అని చిత్రయూనిట్ పేర్కొంది.