లావణ్య త్రిపాఠి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న చిత్రం ‘హ్యాపీ బర్త్‌డే’. రితేష్‌ రానా దర్శకత్వంలో నవీన్‌ ఎర్నేని, రవిశంకర్‌ యలమంచిలి సమర్పణలో చిరంజీవి (చెర్రి), హేమలత పెదమల్లు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని జూలై 15న విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

‘‘ప్రేక్షకులను థ్రిల్‌కి గురి చేసే అంశాలు, యాక్షన్‌తో హిలేరియస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా ఈ చిత్రం ఉంటుంది’’ అని చిత్రబృందం పేర్కొంది. నరేష్‌ ఆగస్త్య, సత్య, వెన్నెల కిశోర్, గుండు సుదర్శన్‌ తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానినికి సంగీతం: కాలభైరవ, కెమెరా: సురేష్‌ సారంగం.

You are all invited to the laugh riot 😆

The #HappyBirthday party begins in theatres from July 15, 2022. 🎉#HBDMovie #HBDMovieOnJuly15@Itslavanya @RiteshRana #NareshAgastya @vennelakishore #Satya @kaalabhairava7 @sureshsarangam @ClapEntrtmnt @MythriOfficial pic.twitter.com/0ar1b49o3R

