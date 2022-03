Kangana Ranaut Gets Trolled For Soldiers Securiting Her: బాలీవుడ్ ఫైర్​ బ్రాండ్​ కంగనా రనౌత్​ ఏ అంశంపైనైనా సూటిగా సుత్తిలేకుండా మాట్లేడుస్తుంటుంది. సమాజంలోని పరిస్థితులపై తన అభిప్రాయాలను కుండబద్ధలు కొట్టినట్లుగా చెప్పేస్తుంది. సోషల్​ మీడియాలో కామెంట్స్​ చేస్తూ కాంట్రవర్సీ క్వీన్​గా రికార్డుకెక్కింది. ఏ విషయం గురించి అయినా ఎలాంటి భయం లేకుండా బయటకు చెప్తూ అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఈ వ్యాఖ్యలతో కంగనా రనౌత్​ పలుసార్లు వివాదాలపాలైంది కూడా. అయితే తాజాగా ఈ బ్యూటీ ట్రోలింగ్​ బారిన పడింది.

మార్చి 1న మంగళవారం ఉదయం కంగనా ఎయిర్​పోర్ట్​లో మీడియా కంటపడింది. దానికి సంబంధించిన వీడియోను ప్రముఖ ఫొటోగ్రాఫర్​ వైరల్​ భయానీ షేర్​ తన ఇన్​స్టా అకౌంట్​లో షేర్​ చేశాడు. ఇది కాస్త వైరల్​గా మారింది. ఈ వీడియోల కంగనాకు సెక్యూరిటీగా సైనికులు దర్శనమిచ్చారు. ఇది చూసిన నెటిజన్లు కంగనా కంగు తినేలా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 'కంగనాకు ఎవరూ వై ప్లస్​ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ ఇచ్చారు', 'నేను కట్టే టాక్స్​ తన సెక్యూరిటీ కోసమా?', 'అమీర్​ ఖాన్​ మాజీ భార్య కిరణ్​ రావులా కంగనా కనిపిస్తోంది', 'ఈరోజు వేస్ట్​ అయింది' అంటూ ట్రోలింగ్​కు దిగారు నెటిజన్స్​.