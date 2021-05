Jr NTR 31st Movie : ‘కేజీఎఫ్‌’ఫేమ్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్‌ సినిమా చేయబోతున్నారని ఎప్పటి నుంచో వార్తలు వినిపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. నేడు(మే 20) పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించాడు దర్శకుడు ప్రశాంత్‌ నీల్‌. ‘ర‌క్తంతో త‌డిసిన నేల ఒక్క‌టి మాత్ర‌మే గుర్తుంచుకుంటుంది, ఒకే ఒక్క ఫోర్స్ ఎన్టీఆర్‌తో సినిమా చేసేందుకు ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్నా’ అంటూ ప్ర‌శాంత్ నీల్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ , నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ నిర్మాణ సంస్థ ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించ‌నున్నాయి. మరచిపోలేని ప్రయాణంలో ఇద్దరు బలవంతులు జత కలిశారంటూ ట్వీట్ చేసింది మైత్రి మూవీ మేకర్స్.

కాగా, ఎన్టీఆర్ 30వ సినిమా కొర‌టాల శివ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ప్ర‌క‌టన చేస్తూ ఎన్టీఆర్ లుక్ ఒక‌టి విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్ ఫ్యాన్స్‌ని ఎంత‌గానో ఆక‌ట్టుకుంది. మరో వైపు ఎన్టీఆర్‌ ప్రస్తుతం దర్శకధీరుడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ మూవీ చేస్తున్నాడు. ఇందులో తారక్‌ కొమురం భీమ్‌గా, రామ్‌ చరణ్‌ అల్లూరి సీతారామరాజుగా నటిస్తున్నారు.

The only soil that is worth remembering is the one soaked in blood!!

Cant wait to make this one with the one and only force @tarak9999#NTR31 it is!!

Wishing you a safe birthday brother 💫

Wishing for a successful collaboration @MythriOfficial @NTRArtsOfficial.#HappyBirthdayNTR pic.twitter.com/jtfYbZ1LCE

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) May 20, 2021