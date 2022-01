Filmmaker Madhur Bhandarkar Tests Positive For COVID-19: ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ డైరెక్టర్‌ మధుర్‌ భండార్కర్‌ కోవిడ్‌ బారిన పడ్డారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఆయనే తన సోషల్‌మీడియా ద్వారా ప్రకటించారు. డబుల్‌ వ్యాక్సిన్‌ వేయించుకున్నప్పటికీ నాకు కరోనా వచ్చింది. స్వల్ప లక్షణాలున్నాయి. ప్రస్తుతం ఐసోలేషన్‌లో ఉండి డాక్టర్ల సూచనలు పాటిస్తున్నా. గత కొన్ని రోజులుగా నన్ను కలిసిన వారంతా టెస్టులు చేయించుకోవాలి.

అలాగే కోవిడ్‌ ప్రోటోకాల్స్‌ని పాటించాలి అని ట్వీట్‌ చేశారు. కాగా దేశంలో కరోనా కేసులు తీవ్రమవుతున్న సమయంలో ఇప్పటికే పలువురు సెలబ్రిటీలు కోవిడ్‌ బారిన పడ్డారు. కరీనా కపూర్‌, ఏక్తా కపూర్‌, స్వర భాస్కర్‌, జాన్‌ అబ్రహం సహా పలువురు ఈ లిస్ట్‌లో ఉన్నారు.

1999లో త్రిశక్తి సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా పరిచయం అయిన మధుర్‌ భండార్కర్‌ చాందిని బార్‌ చిత్రానికి గానూ ఉత్తమ దర్శకుడిగా జాతీయ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత పేజ్‌-3, ట్రాఫిక్‌ సిగ్నల్‌ చిత్రాలకు సైతం జాతీయ అవార్డులను సొంతం చేసుకున్నాడు

I have tested positive for Covid. Been Fully vaccinated but experiencing Mild symptoms. Have isolated myself. Those who came in contact with me in kindly get yourself tested. Please be safe & follow covid-19 protocols 🙏

