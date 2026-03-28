 విలన్‌ పాత్ర.. రూ. 20 కోట్లు డిమాండ్‌ చేస్తున్న స్టార్‌ హీరో! | Fahadh Faasil Demand Huge Remuneration For Villain Roles In Telugu Film
విలన్‌ పాత్ర కోసం రూ. 20 కోట్లు డిమాండ్‌ చేస్తున్న హీరో!

Mar 28 2026 2:22 PM | Updated on Mar 28 2026 2:29 PM

Fahadh Faasil Demand Huge Remuneration For Villain Roles In Telugu Film

విభిన్నమైన పాత్రలు, విలక్షణమైన నటనతో ఆకట్టుకునే నటుడు ఫహద్‌ ఫాజిల్‌. ఈ మలయాళ నటుడికి తెలుగులోనూ మంచి గుర్తింపు ఉంది. ‘పుష్ప’ చిత్రం తర్వాత ఆయనకు టాలీవుడ్‌లో విపరీతమైన క్రేజీ ఏర్పడింది. వరుస ఆఫర్లు వచ్చాయి. కానీ ఆయన  ‘డోన్ట్ ట్ర‌బుల్ ద ట్ర‌బుల్‌’ మినహా..తెలుగులో ఇంకో చిత్రమేది చేయడం లేదు. తెలుగులోని బడా నిర్మాతలంతా ఆయన కోసం క్యూ కడుతున్నా.. ఒక్క ప్రాజెక్ట్‌కి కూడా గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇవ్వడం లేదు. దానికి కారణం రెమ్యునరేషన్‌.

తెలుగు సినిమాలో విలన్‌గా నటించడానికి భారీ పారితోషికం డిమాండ్‌ చేస్తున్నాడట. హీరోగా కాకుండా విలన్‌గా నటించాలంటే.. రూ. 15-20 కోట్లు ఇవ్వాల్సిందేనని కండీషన్‌ పెడుతున్నారట. అంత మొత్తంలో ఇచ్చుకోలేక.. నిర్మాతలకు వెనుకంజ వేస్తున్నట్లు టాలీవుడ్‌లో టాక్‌ నడుస్తోంది. అందుకే ఫహద్‌కు టాలీవుడ్‌లో అవకాశాలు రావడం లేదు.

అనిల్‌ రావిపూడి తెరకెక్కించే కొత్త సినిమాలో వెంకటేశ్‌తో పాటు ఫహద్‌ని కూడా అనుకున్నాడట. అయితే పారితోషికం ఎక్కువగా డిమాండ్‌ చేయడంతో.. ఆ స్థానంలో కల్యాణ్‌ రామ్‌ని తీసుకున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అలాగే రామ్‌ సినిమాలోనూ విలన్‌గా ఫహద్‌నే తీసుకోవాలనుకున్నారట. అక్కడ కూడా పారితోషికం విషయంలోనే ఇబ్బందులు ఎదురై.. చివరకు వదిలేశారట. ఫహద్‌ని తీసుకుంటే మలయాళంతో పాటు పాన్‌ ఇండియా మార్కెట్‌కి కూడా ప్లస్‌ అవుతుందని దర్శకనిర్మాతలు ఆలోచిస్తున్నారు. 

అయితే భారీ పారితోషికం డిమాండ్‌ చేయడంతో.. అంత ఇచ్చుకోలేక ఇతర నటులవైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీంతో పాటు ఫహద్‌ కూడా రొటీన్‌ విలన్‌ పాత్రలు చేయడానికి ఇష్టపడడం లేదట. తనకు గుర్తింపు తెచ్చేలా ఉంటేనే ఆ పాత్రలో నటించేందుకు ముందుకు వస్తున్నాడట. లేదంటే హీరోగా సినిమాలు చేసుకుందామనే ఆలోచనలోనే ఉన్నారట. విలన్‌ కంటే హీరో పాత్రలకే ఆయన ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

90ల నాటి కలల రాణి.. మేకప్‌ లేకుండా నెరిసిన జుట్టుతో (ఫొటోలు)
photo 2

వేములవాడ : రాజన్నతో హిజ్రాల పెళ్లిమహోత్సవం...ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆచారం (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : ‘టీచ్‌ ఫర్‌ చేంజ్‌’...అలరించిన సినీ ప్రముఖుల ర్యాంప్‌ వాక్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వారణాసిలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ పూజలు (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో మంచు మనోజ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
Tollywood Directors Following Dhurandhar 1
Video_icon

ధురంధర్ ను ఫాలో అవుతున్న టాలీవుడ్ దర్శకుడు
Israel Defense Reserves Depleting due to Iran Uninterrupted Attack 2
Video_icon

తరుగుతున్న రక్షణ నిల్వలు ప్రమాదంలో ఇజ్రాయెల్
Police Arrest 13 In RBL Bank Scam Case In Karimnagar 3
Video_icon

RBL బ్యాంక్ భారీ స్కామ్.. సైబర్ గాళ్లకు సహకరించిన సిబ్బంది
Butta Renuka Shocking Comments About Handloom Weavers Problems 4
Video_icon

మీరు మోసపోకండి కచ్చితంగా మనకి అన్యాయమే జరుగుతుంది
Hyderabad Petrol Bunks See Drop In Rush Amid Adequate Supply 5
Video_icon

పెట్రోల్ ఫుల్.. బంకుల వద్ద జనం నిల్
