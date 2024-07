ఆ హీరోతో నా సినిమా అందుకే ఆగిపోయింది: దర్శకుడు శంకర్‌

భారత అగ్రదర్శకుల్లో ఒక్కరైన శంకర్‌ చేతిలో ప్రస్తుతం మూడు ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఒకవైపు ఇండియన్‌-2 ఈ నెలలోనే రిలీజ్‌కు రెడీ అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఆ చిత్ర ప్రమోషన్‌లో బిజీగా ఉన్నారాయన. మరోవైపు రామ్‌చరణ్‌ గేమ్‌ ఛేంజర్‌ నిర్మాణంలో ఉంది. దాదాపు షూటింగ్‌ పూర్తి కావొచ్చిన ఈ చిత్రం రిలీజ్‌ ఎప్పుడన్నది ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఈ రెండూ కాకుండా..

.. శంకర్‌ ఇండియన్‌ 3పైనా ఫోకస్‌ చేశాడు. తాను తర్వాత తీయబోయే చిత్రం అదేనని తాజాగానూ స్పష్టం చేశారాయన. దీంతో శంకర్‌ అప్‌కమింగ్‌ ప్రాజెక్టు ఇంకా ఏదైనా ఉందా? అనే చర్చ మొదలైంది. ఈ క్రమంలో చాలా కాలం కిందట ఆయన డైరెక్షన్‌లో రావాల్సిన ఓ సినిమా.. ఇప్పుడు తెర మీదకు వచ్చింది. అదే ‘అన్నియన్‌’(అపరిచితుడు) రీమేక్‌.

He is a maverick and charismatic showman no one else can play!

Welcome aboard, @RanveerOfficial Can't wait for this magnificent journey to begin mid 2022.

⁰@jayantilalgada @PenMovies pic.twitter.com/LJueK4d8ra

— Shankar Shanmugham (@shankarshanmugh) April 14, 2021