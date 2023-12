నందమూరి కల్యాణ్‌ రామ్‌ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘డెవిల్‌’. అభిషేక్‌ పిక్చర్స్‌ఫై అభిషేక్‌ నామా స్వీయ దర్శకత్వంలో నిర్మించిన చిత్రమిది. సంయుక్తా మీనన్‌, మాళవికా నాయర్‌ హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ చిత్రంపై మొదట్లో భారీ అ​ంచనాలేమీ లేవు కానీ.. ప్రచార చిత్రాలు విడుదలైన తర్వాత సినిమాపై ఆసక్తి పెరిగింది. ప్రమోషన్స్‌ కూడా గట్టిగా చేయడంతో సినిమాపై హైప్‌ క్రియేట్‌ అయింది.

భారీ అంచనాల మధ్య నేడు(డిసెంబర్‌ 29) ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇప్పటికే ఓవర్సీస్‌తో పాటు పలు చోట్లు ఫస్ట్‌ డే ఫస్ట్‌షో పడిపోయింది. సినిమా చూసిన ప్రేక్షకులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తమ అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు. డెవిల్‌ ఎలా ఉంది? కల్యాణ్‌ రామ్‌ ఖాతాలో హిట్‌ పడిందా లేదా? తదితర విషయాలు ట్విటర్‌(ఎక్స్‌)వేదికగా చర్చిస్తున్నారు. అవేంటో చూడండి. ఇది కేవలం నెటిజన్ల అభిప్రాయం మాత్రమే. ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలకు ‘సాక్షి’బాధ్యత వహించదు.

డెవిల్‌ చిత్రానికి ఎక్స్‌లో పాజిటివ్‌ రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. సినిమా బాగుందని చాలా మంది కామెంట్‌ చేస్తున్నారు. కల్యాణ్‌ రామ్‌ వన్‌మ్యాన్‌ షో అని చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో వీఎఫ్‌ఎక్స్‌ విషయంలో చిత్ర బృందం మరింత జాగ్రత్త తీసుకొని ఉంటే బాగుండేదని కామెంట్‌ చేస్తున్నారు.

#Devil review : Decent First half with Good interval block👌 Very good second half with good twist and turns 💥💥 Hituuuuuu bommmaaaaaaa👌 3.5/5 — Chennai Tarak (@chennaitarak) December 29, 2023

ఫస్టాఫ్‌ బాగుంది. ఇంటర్వెల్‌ ట్విస్ట్‌ అదిరిపోయింది. సెకండాఫ్‌లో వచ్చే మలుపులు, ట్విస్టులు ఆకట్టుకున్నాయంటూ ఓ నెటిజన్‌ 3.5 రేటింగ్‌ ఇచ్చాడు.

#Devil Review: 2.75/5 Average 1st Half ,Decent 2nd Half👍 Slow Screenplay, seems dragged at times

BGM is Good👍@NANDAMURIKALYAN acting 👍 Songs are okay, few twists worked. Overall An Average Movie.

Can give it a try for its setup and visuals#Devara #Salaar #GunturKaaram pic.twitter.com/mCHfwT4zG8 — GS (@Thanks2Cinema) December 28, 2023

ఫస్టాఫ్‌ యావరేజ్‌, సెకండాఫ్‌ డీసెకంట్‌, స్లో స్క్రీన్‌ప్లే, కొన్ని సన్నివేశాలు సాగదీతగా అనిపిస్తాయి. బీజీఎం అదిరిపోయింది. కల్యాణ్‌ రామ్‌ యాక్టింగ్‌ బాగుంది అంటూ మరో నెటిజన్‌ 2.75/5 రేటింగ్‌ ఇచ్చాడు.

Slow paced with good interval...Few scenes are boring 🥱....Bad screenplay, director has good stry but unable to potray..May be because of last moment director changes..#Devil — karthik (@karthik170920) December 28, 2023

Good 1st Half 👍 Good story point A Bit slow to takeoff but Gripped well and maintained intriguingly well Perfect blend of Commercial elements and investigative narration Bgm👍 Interval bang is good Vfx could have been much better #Devil — PKC (@PKC997) December 28, 2023

#Devil First Half : “DECODING BEGINS” 👉INTERESTING FIRST HALF WITH GOOD INTERVAL BLOCK 👉@NANDAMURIKALYAN Excellent Performance with Extraordinary Production Values 👉#HarshavardhanRameshwar impresses with his BGM#DevilReview #NandamuriKalyanRam — PaniPuri (@THEPANIPURI) December 29, 2023

