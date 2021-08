బాలీవుడ్‌ ‘భాయిజాన్‌’ సల్మాన్‌ ఖాన్‌ను అడ్డుకున్నసెక్యూరిటీని సత్కరించినట్లు తాజాగా సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ వెల్లడించింది. కాగా ఇటీవల ‘టైగర్‌-3’ షూటింగ్‌ నేపథ్యంలో రష్యా వెళ్లెందుకు న్యూఢిల్లీ విమానాశ్రయానికి వచ్చిన సల్మాన్‌.. కారు దిగి చెకింగ్‌ దగ్గర ఆగకుండ నేరుగా లోపలికి వెళ్లిపోతుండగా సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ జావాను అడ్డుకుని డ్యాక్యూమెంట్స్‌ చూపించాల్సిందిగా సల్మాన్‌ను కోరారు. దీంతో ఆ జావానుకు అడ్డు చెప్పలేక సల్మాన్‌ డాక్యూమెంట్స్‌ చూపించి లోపలికి వెళ్లిపోయాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

The contents of this tweet are incorrect & without factual basis. In fact, the officer concerned has been suitably rewarded for exemplary professionalism in the discharge of his duty. @PIBHomeAffairs

— CISF (@CISFHQrs) August 24, 2021