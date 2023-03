హీరోయిన్‌ అనుష్క శెట్టి, నవీన్‌ పోలిశెట్టి జంటగా ఓ చిత్రం రాబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌ సినిమా అనగానే ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు నెలకొన్నాయి. యు.వి.క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై ‘రారా కృష్ణయ్య ఫేం’ పి మహేశ్‌ బాబు ఈ మూవీని తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇటీవల సెట్‌పైకి వచ్చిన ఈ మూవీ టైటిల్‌, ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్లను చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. ఇప్పటికే ప్రచారంలో ఉన్న ఈ మూవీ టైటిల్‌ను ‘మిస్‌ శెట్టి.. మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి’గా ఖరారు చేశారు.

ఈ సందర్భంగా, అనుష్క, నవీన్‌ పొలిశెట్టిల లుక్‌ను కూడా రిలీజ్‌ చేశారు. కాగా ఈ సినిమాలో సిద్ధు పొలిశెట్టి అనే స్టాండప్‌ కమెడియన్‌గా నవీన్, అన్విత రవళి శెట్టి అనే చెఫ్‌గా అనుష్క నటించనున్నారు. కాగా ఈ సమ్మర్‌కు తెలుగుతో పాటు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. నిశ్శబ్దం తర్వాత అనుష్క, జాతిరత్నాలు తర్వాత నవీన్‌ నటిస్తున్న ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే బజ్‌ క్రియేట్‌ అయ్యింది. ఈ సినిమాకు రధన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Introducing our most favourite combo; #MissShettyMrPolishetty to you all🤩

Get ready for a Rollercoaster ride of Entertainment this Summer@MsAnushkaShetty @NaveenPolishety @filmymahesh @radhanmusic #NiravShah #RajeevanNambiar #KotagiriVenkateswararao @UV_Creations @adityamusic pic.twitter.com/mkG8bWrMnz

— UV Creations (@UV_Creations) March 1, 2023