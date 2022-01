Akshay Kumar Fed Garlic To Sara Ali Khan As Prasad In Atrangi Re Set: బాలీవుడ్‌ యాక్షన్ హీరో అక్షయ్‌ కుమార్‌, అందాల భామ సారా అలీ ఖాన్‌, తమిళ స్టార్‌ హీరో ధనుష్‌ ముగ్గురు కలిసి నటించిన చిత్రం 'ఆత్రంగి రే'. ఆనంద్‌ ఎల్‌ రాయ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా క్రిస్మస్ కానుకగా డిసెంబర్‌ 24న విడుదలైంది. ఈ సినిమా ప్రమోషన్‌లో భాగంగా గతేడాది డిసెంబర్‌లో ప్రముఖ హిందీ టాక్‌ షో 'ది కపిల్‌ శర్మ షో'లో సందడి చేశారు అక్కీ, సారా. సినిమా చిత్రీకరణలో జరిగిన చిలిపి సన్నివేశాలు, సందడి గురించి ముచ్చటించారు. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన విషయాలను తనదైన రీతిలో అడిగి ఆకట్టుకున్నాడు కపిల్‌ శర్మ. అయితే ఈ క్రమంలో అక్షయ్‌ తనపై ఎలాంటి ట్రిక్‌ ప్లే చేశాడో చెప్పుకొచ్చింది సారా.

నేను ఏం ట్రిక్‌ ప్లే చేశాను అని అక్షయ్‌ అడగ్గా.. సర్ మీరు నాకు స్వీట్ అని చెప్పి వెల్లుల్లి తినిపించారు. అది కూడా దేవుడి ప్రసాదం (నైవేద్యం) అని చెప్పారు మీరు. 'ఇదిగో బేటా ఇది దేవుడి ప్రసాదం' అని అన్నారు. అది కొంచెం వండిన వెల్లుల్లి కూడా కాదు. పచ్చి వెల్లికాయ.' అని తెలిపింది సారా. దీనికి 'అది నిన్ను బాధపెట్టిందా' అని అక్షయ్‌ అడిగితే 'అవును నాకు కొంచెం ఆనారోగ్యంగా అనిపించింది.' అని చెప్పింది సారా. ఈ మాటతో 'నువ్‌ తిన్నట్లు నీ కెరీర్‌పై ప్రమాణం చేసి చెప్పు' అని అడగ్గా 'నేను దాన్ని తింటే కచ్చితంగా అనారోగ్యంగా అనిపించేది' అని బదులిచ్చింది సారా అలీ ఖాన్‌. దీంతో ఒ‍క్కసారిగా షోలో నవ్వులు చిందాయి.

