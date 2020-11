అభిమానులకు అక్షయ్‌ దీపావళి కానుక

ఈ మహమ్మారి వారి వల్ల సామాన్య ప్రజల నుంచి బడా వ్యాపారవేత్తలు, సినీ, రాజకీయ ప్రముఖలకు గడ్డుకాలమనే చెప్పుకోవాలి. అలాగే ఈ కరోనా కారణంగా చాలా మంది స్టార్‌ నటీనటులకు కూడా అంతగా సినిమాలు లేకపోవడంతో ఇళ్లలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. కానీ వారందరికి బాలీవుడ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ అక్షయ్‌ కుమార్‌ భిన్నం. ఈ గడ్డుకాలంలో కూడా చేతి నిండా సినిమాలతో అక్కి బిజీగా ఉన్నాడు. ఇప్పటికే ఆయన నటించిన ‘లక్ష్మి’‌, ‘బెల్‌బాటమ్‌’లు విడుదల కాగా.. ‘సూర్వవంశీ’ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో అక్షయ్‌ తన తదుపరి భారీ ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రకటించి అభిమానులకు దీపావళి కానుక ఇచ్చాడు. (చదవండి: ఈ నటుడు ఎవరో గుర్తుపట్టారా?!)

This Deepawali,let us endeavor to keep alive the ideals of Ram in the consciousness of all Bharatiyas by building a bridge(setu) that will connect generations to come.

Taking this mammoth task ahead,here is our humble attempt - #RamSetu

Wishing you & yours a very Happy Deepawali! pic.twitter.com/ZQ2VKWJ1xU

— Akshay Kumar (@akshaykumar) November 14, 2020