దాయాది దేశమైన పాకిస్థాన్‌లో దారుణం జరిగింది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌కు చెందిన ప్రముఖ సింగర్ హసీబా నూరి దారుణ హత్యకు గురైంది. పాక్‌లోని ఖైబర్ పఖ్తున్‌ఖ్వా ప్రావిన్స్‌లో గుర్తుతెలియని దుండగులు జరిపిన దాడిలో గాయని హసిబా నూరి మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ హత్యకు సంబంధించి తమకు పూర్తి వివరాలు తెలియరాలేదని ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌కు చెందిన ఓ ఛానెల్ పేర్కొంది. ఈ ఘటనపై పాకిస్థాన్ పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సింగర్ హసీబా నూరి మరణాన్ని ఆమె స్నేహితుడు ఖోస్బో అహ్మదీ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు.

అఫ్ఘనిస్తాన్‌కు చెందిన హసిబా నూరి తాలిబన్ల వశమైన తర్వాత పాక్‌లో తలదాచుకుంటోంది. పాకిస్థాన్‌లో శరణార్థిగా ఆశ్రయం పొందిన ఆమె సింగర్‌గా మళ్లీ తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించింది. హసీబా ప్రధాంగా సాంప్రదాయ జానపద పాటలకు ప్రసిద్ధి చెందారు.

హసిబాకు ఆఫ్ఘానిస్తాన్‌లో పెద్దసంఖ్యలో అభిమానులు కూడా ఉన్నారు. ఆమె పలు ఆఫ్ఘన్ ఛానెల్స్‌ తన ప్రదర్శనల ద్వారా గుర్తింపు దక్కించుకుంది. మినా, సబ్జా, జనమ్, అల యారం వంటి పాటలతో ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఆగష్టు 2021లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌ను తాలిబాన్లు స్వాధీనం చేసుకోవడంతో హసిబా నూరీ సహా ఇతర కళాకారులు పాకిస్తాన్‌లో శరణార్థులుగా ఉంటున్నారు. ఈ ఘటనపై మలాలా యూసఫ్‌జాయ్ తండ్రి జియావుద్దీన్ యూసఫ్‌జాయ్ తన ట్విట్టర్‌లో విచారం వ్యక్తం చేశారు.

Deeply saddened to know that some extremists have brutally assassinated Fam. 🇦🇫i singer #Hasiba_Noori in Peshawar! She had moved to 🇵🇰 (to seek protection) after the fall of Kabul to continue her career. Strange that v prefer guns over music! Long live music! #Hasiba_Noori pic.twitter.com/lfQZXb9uWn

Afghan singer #Hasiba_Noori has been killed by unknown people in Kuza

Pakhtunkhwa.

She had immigrated to Pakistan after the Taliban came to power, but unfortunately death followed her and she was killed tonight.#AfghanWomen #PakistanIsNotSafe #Afghanistan pic.twitter.com/eERSGgQyeU

— Nilofar Ayoubi 🇦🇫 (@NilofarAyoubi) July 16, 2023