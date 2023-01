స్టార్‌ హీరోయిన్‌ సమంత ప్రస్తుతం మయోసైటిస్‌ వ్యాధితో పోరాడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. కొద్ది రోజు క్రితం ఈ వ్యాధి బారిన ఆమె ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతుంది. దీంతో షూటింగ్స్‌కి బ్రేక్‌ ఇచ్చి ఆమె ఇంటికే పరిమితమైంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ట్విటర్‌ వేధిగా ఆమె ఫ్యాన్స్‌తో ముచ్చటించింది. ఈ సందర్భంగా ఫ్యాన్స్‌ అడిగిన ఎన్నో ప్రశ్నలకు ఆమె తనదైన శైలిలో సమాధానం ఇచ్చింది. ఇందులో భాగంగా ఓ అభిమాని ‘మేడమ్‌ మీ జీవితం ఎలా సాగుతోంది’ అని అడగ్గా.. విభిన్నంగా ఉంది అంటూ సమాధానం ఇచ్చింది.

ఇక మరో ఫ్యాన్‌ ‘మేడమ్‌ మీకోసం నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. మీరు ఆరోగ్యంగా తిరిగి రావాలని ప్రతిరోజూ కోరుకుంటున్నాను. మళ్లీ మీరు బాక్సాఫీస్‌ సక్సెస్‌లు అందుకోవాలి. అలాగే విమర్శలను తిరిగి కొట్టాలి’ అని అన్నాడు. దీనికి సామ్‌ స్పందిస్తూ... ‘‘మీ ఆశీస్సులు, ప్రార్థనలు నాకెంతో అవసరం. ఇంతకీ ఏం విమర్శలు’’ అంటూ ఫన్నిగా బదులిచ్చింది. ‘మీరు శాకుంతలం ప్రాజెక్ట్ అంగీకరించడానికి కారణం?’ అని వేరొక నెటిజన్‌ ప్రశ్నించగా.. ‘త్వరలో మీకే తెలుస్తుంది’ అని చెప్పింది.

అనంతరం తను కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి ధన్యవాదాలు తెలిపింది. కాగా రీసెంట్‌గా సమంత నటించిన శాకుంతలం మూవీ విడుదలకు రేడీ అయ్యింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ వర్క్‌ జరుపుకుంటున్న ఈ మూవీని ఫిబ్రవరి 17న రిలీజ్‌ చేయబోతున్నట్లు నేడు చిత్ర బృందం అధికారిక ప్రకటన ఇచ్చింది. మహాకవి కాళిదాసు రచించిన సంస్కృత నాటకం అభిజ్ఞాన శాకుంతలం ఆధారంగా గుణ శేఖర్‌ ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించాడు. ఇందులో సమంత లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తుండగా దేవ్‌ మోహన్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించాడు.

Thankyou for always having my back ..the strength I still have is because of all of your prayers 🫶🏻 https://t.co/OSzpSYthvw

