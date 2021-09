టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సినిమాలతో పాటు వ్యాపారాల్లోనూ దూసుకెళ్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటికే రౌడీ బ్రాండ్ పేరుతో టెక్స్ టైల్ బిజినెస్‌ చేస్తున్న రౌడీ హీరో, అగ్రశ్రేణి పంపిణీ సంస్థ ఏషియన్ సినిమాస్‌తో కలిసి మ‌ల్టీప్లెక్స్ సినిమా ప్రారంభించనున్నాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకొని సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు.

ఏవీడీ (ఆసియన్‌ విజయ్‌ దేవరకొండ) సినిమాస్‌ పేరుతో ఆ మ‌ల్టీప్లెక్స్‌ను సెప్టెంబర్‌ 24న ప్రారంభించనున్నట్లు ఈ కుర్ర హీరో తెలిపాడు. నటుడిగా రాణించాలనే కల నుంచి సొంతంగా మ‌ల్టీప్లెక్స్‌ సినిమాను నిర్మించే వరకు రావడం ఆనందంగా ఉందని చెప్పాడు. కాగా, విజయ్‌ ప్రస్తుతం పూరి జగన్నాధ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ‘లైగ‌ర్’ సినిమా నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రాన్ని ఛార్మి కౌర్‌, కరణ్ జోహార్‌ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీని పాన్‌ ఇండియా లెవల్లో తెరకెక్కిస్తున్నారు.

From dreaming of becoming an Actor to now owning my own Multiplex Cinema 😊

I share with you all,

Asian Vijay Deverakonda cinemas 🤗

The 1st AVD will officially open in Mahbubnagar, from September 24th 2021. https://t.co/rv5l22B16U

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) September 19, 2021