ప్రభాస్ 'సలార్' ప్రభంజనం మాములుగా లేదు. థియేటర్లలో దద్దరిల్లిపోతున్నాయి. నార్త్ సౌత్ అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు చాలామంది ఈ మూవీని చూసేశారు. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా 'సలార్' చూసి ఫుల్ ఎగ్జైట్ అయిపోయారు. తనదైన స్టైల్‌లో రివ్యూ ఇచ్చేశారు.

'మై డియర్ దేవ రెబల్‌స్టార్ ప్రభాస్.. నీకు మనస్పూర్తిగా ధన్యవాదాలు. సలార్ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రచ్చ సృష్టించింది. అసాధ్యమైనది సాధించిన డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్‌కి హ్యేట్సాఫ్. అలానే వరదరాజ్ మన్నార్‌గా చేసిన పృథ్వీరాజ్, ఆద్యగా చేసిన శృతిహాసన్, కర్తగా చేసిన జగపతిబాబుతో పాటు చిత్రబృందంలోని భువన్ గౌడ, రవిబస్రూర్, నిర్మాత విజయ్ కిరగందూర్.. అద్భుతమైన సక్సెస్ సాధించినందుకు కంగ్రాచ్యులేషన్స్' అని చిరు తన ట్విట్టర్‌లో రాసుకొచ్చారు.

చిరు ఆనందం చూస్తుంటే.. 'సలార్' మూవీని బాగా ఆస్వాదించినట్లు ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే హీరో ప్రభాస్ దగ్గర నుంచి నటీనటులతో పాటు డైరెక్టర్, చిత్రబృందం మొత్తానికి పేరుపేరున శుభాకాంక్షలు చెబుతున్నారు. గతంలో ఓసారి ప్రశాంత్ నీల్.. చిరుని ఇంటికొచ్చి మరీ కలిశారు. అప్పట్లో కలిసి మూవీ చేస్తారనే టాక్ వినిపించింది. ఒకవేళ చిరుతో లేదంటే చరణ్‌తో ప్రశాంత్ నీల్ ఈ తరహా మాస్ మూవీ చేస్తే మాత్రం బాక‍్సాఫీస్ బద్దలైపోవడం గ్యారంటీ.

