 విడాకులు.. తాగుడుకు బానిసయ్యా.. చావే దిక్కనుకున్నా! | Actor Bhagath Manuel about First Marriage and Divorce | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లవ్‌ మ్యారేజ్‌- విడాకులు.. కొడుకు నా దగ్గరే.. రెండో పెళ్లి తర్వాతే..

Mar 9 2026 12:22 PM | Updated on Mar 9 2026 12:25 PM

Actor Bhagath Manuel about First Marriage and Divorce

రెండో భార్యతో నటుడు భగత్‌

విడాకుల బాధ భరించలేక మద్యపానానికి బానిసయ్యానంటున్నాడు మలయాళ నటుడు భగత్‌ మాన్యుయెల్‌. చావు అంచులదాకా వెళ్లిన తనను స్నేహితులే కాపాడారని చెప్తున్నాడు. భగత్‌ మాన్యుయెల్‌ గతంలో డాలియాను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. వీరికి 2017లో బాబు పుట్టాడు. కొంతకాలానికి భార్యాభర్తల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు రావడంతో విడిపోయారు. అనంతరం 2019లో జుంబా ట్రైనర్‌ షెలిన్‌ చెరిన్‌ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం తనతో సంతోషంగా ఉంటున్నాడు.

లవ్‌ మ్యారేజ్‌
మొదటి పెళ్లి గురించి భగత్‌ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. సినిమా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన తర్వాతే నేను పెళ్లి చేసుకున్నాను. మాది ప్రేమ వివాహం. మా దాంపత్యానికి గుర్తుగా బాబు పుట్టాడు. మేము విడాకులు తీసుకుంటామని కలలో కూడా అనుకోలేదు. మా బంధం తెగిపోయిన విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయాను. తాగడం మొదలుపెట్టాను. నా కొడుకు బాధ్యత నేనే తీసుకున్నాను. 

ఏరోజూ ఒంటరిగా..
వాడి బాగోగులు మా అమ్మానాన్నే చూసుకున్నారు. నేను సమస్యలతో సతమతమవుతున్న సమయంలో నా ఫ్రెండ్స్‌ అందరూ బిజీగా ఉన్నారు. వాళ్లందరూ నేను కూడా బిజీగా ఉన్నానని అనుకున్నారు. కానీ ఒంటరిగా కూర్చుని తాగుతూ ఉండేవాడిని. జీవితం నా చేతుల్లోంచి చేజారిపోయింది. చచ్చిపోవాలనుకున్నాను. తర్వాత నా పరిస్థితి తెలుసుకుని స్నేహితులే నన్ను ఆ బాధ నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఆరేడునెలలపాటు నన్ను ఏ రోజూ ఒంటరిగా వదిలేయలేదు.

ఆటోలోనే షూటింగ్‌కు..
ఏడేళ్ల క్రితం నేను మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నాను. నా భార్య నాకెంతో సపోర్ట్‌గా నిలబడింది. కరోనా సమయంలో అమ్మకు ఆరోగ్యం బాగోలేకపోవడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. నా ఫ్రెండ్స్‌ వల్లే అమ్మ ఈరోజు జీవించి ఉంది. ఇప్పుడు నాకు కారు కూడా లేదు. ఆటో, బస్సుల్లోనే షూటింగ్స్‌కు వెళ్తున్నాను అని చెప్పుకొచ్చాడు. భగత్‌.. మలర్వాడి ఆర్ట్స్‌ క్లబ్‌, మాస్టర్స్‌, ఉస్తాద్‌ హోటల్‌, ఆడు 2, గూడలోచన, మందారం, ఉయరె, ఫోనిక్స్‌, గెట్‌ సెట్‌ బేబీ వంటి పలు మలయాళ చిత్రాల్లో నటించాడు.

చదవండి:  ముక్కలైన జీవితాన్ని మళ్లీ నిర్మించుకున్నా: హంసనందిని

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

#T20WorldCup2026final : టీమిండియా విక్టరీ మూమెంట్‌‌ హైలైట్స్‌.. (ఫొటోలు)
photo 2

టీ–20 వరల్డ్‌ కప్‌ : హైదరాబాద్ లో క్రికెట్‌ అభిమానుల సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 3

గ్రాండ్‌గా హీరోయిన్ శ్రద్ధాదాస్‌ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్ బ్యూటీ గిరిజా ఓక్ ఫన్నీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

'మృత్యుంజయ్' థ్రిల్లింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Bhumana Karunakar Reddy Questions Land Purchase For Temple In Amaravati 1
Video_icon

టీటీడీ గుడి కోసం భూమి కొనుగోలు.. చంద్రబాబుపై భూమన విమర్శలు
Former TTD Chairman Bhumana Karunakar Reddy Visits Tirumala 2
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి
YSRCP Noori Fatima Open Challenge To TDP MLA Nazeer Ahmad 3
Video_icon

ధైర్యం ఉంటే రా చూసుకుందాం.. ఎమ్మెల్యే నజీర్ అహ్మద్ కు నూరీ ఫాతిమా సవాల్
Nagarjuna Yadav Shocking Facts Revealed Gold Robbery From TTD Hundi 4
Video_icon

శ్రీవారి ఆభరణాల దొంగతనం.. ఆధారాలతో బయటపెట్టిన నాగార్జున యాదవ్
Big Shock To Indian Stock Market 5
Video_icon

దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు క్రాష్.. భారీ నష్టాల్లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ
Advertisement
 