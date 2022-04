మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం ఆచార్య. రామ్‌చరణ్‌, పూజా హెగ్డే, సోనూసూద్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. కొరటాల శివ దర్శకత్వం వహించగా సురేఖ కొణిదెల సమర్పణలో నిరంజన్‌ రెడ్డి, అన్వేష్‌ రెడ్డి నిర్మించారు. ఫ్యాన్స్‌ ఎంతగానో వెయిట్‌ చేస్తున్న ఈ చిత్రం మరో రెండు రోజుల్లో (ఏప్రిల్‌ 29న) థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ క్రమంలో ఆచార్య సినిమా అదుర్స్‌ అంటూ అప్పుడే ఓ రివ్యూ బయటకు వచ్చింది.

ఓవర్‌సీస్‌ సెన్సార్‌ బోర్డు సభ్యుడిగా చెప్పుకునే ఉమైర్‌ సంధు ఆచార్య చూసేశానంటూ సోషల్‌ మీడియాలో రివ్యూ ఇచ్చేశాడు. అంతేకాదు ఈ చిత్రానికి నాలుగు స్టార్ల రేటింగ్‌ కూడా ఇచ్చాడు. ఆచార్య మూవీలో రామ్‌చరణ్‌ బాస్‌ అని, చిరంజీవి టెర్రిఫిక్‌గా కనిపించారని ప్రశంసించాడు. ఈ సినిమాలో చరణ్‌ తన పాత్రతో స్టార్‌డమ్‌ను మరోసారి నిరూపించుకున్నాడని మెచ్చుకున్నాడు. మూవీలో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ మరో లెవల్‌లో ఉందన్నాడు.

ఈ రివ్యూపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. 'బాబూ, అది చిరంజీవి సినిమారా, అందులో చరణ్‌ అతిథి పాత్ర, తమరేమో చరణే బాస్‌ అంటున్నారు, ఇంతకీ సినిమా చూశారా? లేదా?' అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. 'ఈయన ప్రతి సినిమాకు నాలుగు స్టార్ల రేటింగ్‌ ఇస్తాడు, ఇది మామూలేగా' అని విమర్శిస్తున్నారు. మరికొందరు మాత్రం 'మీరు చెప్పింది నిజమైతే బాగుండు', 'చరణ్‌, చిరంజీవి గురించి పాజిటివ్‌గా చెప్పినందుకు థ్యాంక్స్‌' అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

(ఫొటో గ్యాలరీ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)

First Review #Acharya ! #RamCharan is the boss, when it comes to playing to the masses. This film reaffirms this truth. The role provides him ample opportunity to prove his star power and he does it with remarkable ease. #Chiranjeevi is in Terrific form as well. ⭐️⭐️⭐️⭐️

— Umair Sandhu (@UmairSandu) April 26, 2022