గతేడాది యూట్యూబ్‌లో విడుదలైన ‘30 వెడ్స్ 21’వెబ్‌సిరీస్‌ ఎంతలా పాపులర్‌ అయ్యిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. 30 ఏళ్ల బ్యాచిలర్‌కు, 21 ఏళ్ల యువతిని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే వారి మధ్య ఉండే భావేద్వేగాలు ఎలా ఉంటాయన్న కాన్సెప్ట్‌తో తీర్చిదిద్దిన ఈ వెబ్‌సిరీస్‌ అప్పట్లో యూట్యూబ్‌ను షేక్‌ చేసింది. చైతన్య, అనన్య జోడి నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది.

ఫ్రెష్‌ కాన్సెప్ట్‌తో యూత్‌ని బాగా అట్రాక్ట్‌ చేసిన ఈ వెబ్‌సిరీస్‌ ఇప్పుడు రెండో సీజన్‌కి రెడీ అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా సీజన్‌-2 సిరీస్‌కు సంబంధించిన ఫస్ట్‌లుక్‌ను యూనిట్‌ రిలీజ్‌ చేసింది. టీజర్‌ను రేపు(జనవరి31)విడుదల కానుంది.

This valentine's month, Meet our most loved married couple, Meghana and Prudhvi again 💝

Presenting the first look of #30Weds21 season 2

Teaser out on 31 Jan@ananyaontweet @IamChaitanyarao @prithvi_vanam@anuragmayreddy @SharathWhat @scaler_official pic.twitter.com/EahWAhhNLh

