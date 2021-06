ఆరోగ్యం కంటే.. అవతలి వాళ్లను ఆకర్షించడానికే చాలామందికి ఇప్పుడు యోగా ఉపయోగపడుతోంది. రకరకాల ఆసనాలతో ఇంటర్నెట్‌ అటెన్షన్‌ కొట్టేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు చాలామంది. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీలైతే రకరకాల భంగిమల్ని సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేసి వాళ్లను వాళ్లు ప్రమోట్‌ చేసుకుంటున్నారు. ఇక ఓ యువతి విచిత్రమైన ఆసనం కోసం ప్రయత్నించి బొక్కాబోర్లా పడ్డ వీడియో ఒకటి ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌ అవుతోంది.

ప్రమాదకరంగా ఉన్న ఫీట్‌ను ఆ యువతి ప్రయత్నించడం విశేషం. బార్‌ టేబుల్‌పై కొంచెం ఎత్తులో రెండు మందు బాటిళ్లపై కాళ్లు పెట్టి.. చాలా కష్టతరమైన ఫోజు కోసం ఆ యువతి ప్రయత్నించింది. దేవతా మూర్తి తరహాలో ఫోజు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించింది. ఇంకేం బ్యాలెన్స్‌ ఆగక వెల్లకిల్లా పడిపోయింది.

