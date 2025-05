అపూర్వతో వివేక్‌ రామస్వామి పోస్ట్.. నెటిజన్ల జాత్యాహంకార వ్యాఖ్యలు

వాషింగ్టన్‌: భారతీయ అమెరికన్‌ వ్యాపారవేత్త, అమెరికా అధికార పార్టీ రిపబ్లికన్ నేత వివేక్‌ రామస్వామి, ఆయన భార్య అపూర్వకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. తాజాగా వీరిద్దరూ జాత్యహంకార వ్యాఖ్యల్ని ఎదుర్కొన్నారు. తన భార్య అపూర్వతో కలిసి ఉన్న ఫోటోని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడంతో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అమెరికాలో హెచ్‌1-బీ వీసాల కార్యక్రమానికి ఆయన అనుకూలం కావడంతో వీరిని టార్గెట్ చేయడం గమనార్హం.

ఇటీవల, తమ 10వ వివాహ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా వివేక్ రామస్వామి, తన భార్య అపూర్వతో కలిసి ఉన్న ఫోటోని సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. ఈ సందర్భంగా తమ పరిచయం, వివాహానికి సంబంధించి.. ఎమోషనల్‌ వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2011లో తాను తెలివైన వైద్య విద్యార్థిని కలిశానని, ఆ తర్వాత రాకీ పర్వతాల్లో ట్రెక్కింగ్‌కి వెళ్లినట్లు చెప్పాడు. 14 సంవత్సరాలు పరిచయం, ఇద్దరు పిల్లల తర్వాత, ఈ వారాంతంలో మా 10 సంవత్సరాల వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నట్లు రామస్వామి చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో, ఆయనపై కొందరు నెటిజన్లు విమర్శిస్తూ జాత్యహంకార వ్యాఖ్యలు చేశారు.

ఆయన పోస్టుపై పలువురు నెటిజన్లు స్పందిస్తూ.. ‘గో బ్యాక్ ఇండియా’ అంటూ భారత్ వెళ్లిపోవాలి అంటూ కామెంట్స్ చేశారు. ‘దయచేసి మీరు భారతదేశానికి తిరిగి వెళ్లి అక్కడ హైకింగ్ ట్రైల్స్‌ను అన్వేషించించండి’ అని మరో నెటిజన్లు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మిమ్మల్ని ఈ దేశం నుంచి బహిష్కరించాలి.. అంటూ మరొకరు ఘాటు కామెంట్స్‌ చేశారు. అయితే, హెచ్‌1 బీ వీసాల కార్యక్రమానికి ఆయన అనుకూలం కావడంతోనే ఇలా కామెంట్స్‌ చేసినట్టు తెలుస్తోంది.

In the fall of 2011, I met a brilliant medical student named Apoorva & asked her out on a first date - to head west for a weekend & hike Flattop Mountain in the Rockies. She accepted. We got within striking distance of the summit when a blizzard hit. I was foolishly stubborn… pic.twitter.com/pdV1joMUeg

