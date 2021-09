ఆస్ట్రేలియన్‌: సముద్రపు పాములు.. అత్యంత విషపూరితమైన జాతుల్లో ఉన్నాయి. ఇవి మనుషుల కంటపడకుండా తిరుగుతుంటాయి. వాటిని కదిలించాలని ప్రయత్నిస్తే మాత్రం.. కాటేస్తాయి. అందుకే వాటిని ‘షై స్నేక్స్‌’ అని కూడా అంటారు. కానీ ఈ వీడియోలో చూడబోయే పాము.. తన సహజ స్వభావానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరించింది. అందుకే ఈ వీడియో వైరల్‌ అయ్యింది.

చదవండి: అదే జరిగితే ఇంటర్నెట్‌ బంద్‌

ఆస్ట్రేలియన్‌ యూట్యూబర్‌ బ్రాడీ మోస్‌.. ‘ప్యాడెల్‌ బోర్డింగ్‌’కు వెళ్లాడు. ఆ టైంలో ఓ సముద్రపు పాము నీళ్లలో ఈదుకుంటూ అతన్ని వెంబడించింది. అంతేకాదు అతిదగ్గరగా వచ్చి.. ఆ ప్యాడెల్‌బోట్‌ మీద కొంత సమయం తలను ఉంచింది. మోస్‌ మాటలకు జడుసుకుందో ఏమో.. తిరిగి మళ్లీ ఈదుకుంటూ వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియోను అతను రెండు రోజుల క్రితం ఇన్‌స్ట్రాగ్రామ్‌లో షేర్‌ చేశాడు. ఆ పై టిక్‌టాక్‌ ద్వారాను మిలియన్ల మంది ఈ వీడియోను వీక్షించారు. సిగ్గు పాములుగా పేరున్న సముద్ర సర్పం.. ఇలా స్వభావానికి విరుద్ధంగా ఎందుక ప్రవర్తించిందనే దానిపై చర్చ మొదలైంది.

“aurrrr how intimidating is this 😍😁” australians aren’t real people pic.twitter.com/ZA74EivkAs

— molls🧝🏼‍♀️ (@444molls) August 31, 2021