Social Media Viral Video.. దేశవ్యాప్తంగా వానలు దంచికొడుతున్నాయి. ఇక, వర్షాకాలంలో పాములు, విష కీటకాల విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే. వర్షాల కురుస్తున్న నేపథ్యంలో అప్పటి వరకు భూమి లోపల ఉన్న బొరియల్లో నీరు నిండడం వల్ల పాములు పొదల్లో, గడ్డిలో దాక్కుంటాయి. అయితే, తాజాగా ఓ మనిషి షర్ట్‌లోకి పాము దూరిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఇక, పాము అతడి చొక్కాలో ఉ‍న్నంతసేపు బాధితుడి అలాగే కూర్చుండిపోయాడు.

వివరాల ప్రకారం.. పార్క్‌ వంటి ప్రదేశంలో ఓ వ్యక్తి చెట్టు కింద పడుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో కింగ్ కోబ్రా అతని షర్ట్‌ లోపలికి ప్రవేశించింది. దీంతో, సదరు వ్యక్తి భయంతో వణికిపోయాడు. ఇక, అతని చొక్కా రెండు బటన్‌లు తెరిచి ఉండటంతో కింగ్ కోబ్రా తన తలను బయటకు పెట్టి చూస్తుంది. ఈ క్రమంలో అక్కడ ఉన్న కొందరు వ్యక్తులు అతడిని పాము నుంచి కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు.

ఈ సందర్బంగా బాధితుడి షర్ట్‌ బటన్స్‌ ఓపెన్‌ చేసిన తర్వాత పాము తోక భాగం నేలపై ఉన్న గడ్డిపైకి వస్తుంది. దీని తరువాత, ఆ వ్యక్తి నెమ్మదిగా ముందుకు సాగాడు.. అప్పుడు నడుము వైపు ప్రవేశించిన నాగుపాము తల కూడా బయటకు వచ్చింది. అయితే, ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందనే వివరాలు తెలియరాలేదు. అదృష్టం కొద్ది కింగ్‌ కోబ్రా కాటు నుంచి సదరు వ్యక్తి బయటపడ్డాడు. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. వీడియోపై నెటిజన్లు ఫన్నీ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

Video | Large Cobra snake inside Man's shirt. Always Be careful while sleeping or sitting under trees. pic.twitter.com/ph5r7gwvyM

— MUMBAI NEWS (@Mumbaikhabar9) July 26, 2023