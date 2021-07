బామ్మకు అరుదైన గిఫ్ట్‌; సంతోషంతో ముద్దులు

బ్రెజిల్‌లో ఒక బామ్మకు తన మనవరాలు బార్బీ డాల్‌ను గిఫ్ట్‌గా ఇస్తూ ఆమెను సర్‌ప్రైజ్‌ చేయడం సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. తనకు సరైన సమయంలో ఆ గిఫ్ట్‌ ఇచ్చినందుకు ఆమె తన మనవరాలిని ముద్దులతో ముంచెత్తింది. వివరాలు.. బ్రెజిల్‌కు చెందిన డోనా కార్‌మోజా ఇంట్లోనే ఉంటూ తన మనవరాళ్లతో కాలక్షేపం చేస్తుంది.

తమని బాగా చూసుకుంటున్న బామ్మకు ఏదైనా గిఫ్ట్‌ ఇవ్వాలని భావించింది. వెంటనే ఆన్‌లైన్‌లో ఒక బార్బీడాల్‌ను కొనుగోలు చేసి ఆమెను సర్‌ప్రైజ్‌ చేస్తూ దాన్ని గిఫ్ట్‌ రూపంలో ఇవ్వాలనుకుంది. రెండు రోజుల తర్వాత డోనా కు ఒక గిఫ్ట్‌ పార్సిల్‌ వచ్చింది. ఆమె దానిని తెరిచి చూడగానే అందులో బార్బీ డాల్‌ కనబడడంతో సంతోషపడింది. ఈ గిఫ్ట్‌ను తన మనవరాలే పంపిందని గ్రహించి పక్కనే ఉన్న ఆమె దగ్గరకు వెళ్లి ముద్దుల వర్షం కురిపించింది. ఈ వీడియోను ఒక వ్యక్తి తన ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ డోనా కార్‌మోజాకు సర్‌ప్రైజ్‌ గిఫ్ట్‌ అయినా.. దానిని ఆమె తన జీవితకాలం దాచుకుంటుంది అని క్యాప్షన్‌ జతచేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ట్రెండింగ్‌గా మారింది.

BEAUTIFUL SURPRISE 🎁❤️😭

(Brazil) Dona Carmoza is surprised with a Barbie doll from her granddaughter...she'd wanted a Barbie her whole life. pic.twitter.com/MS6Kotbth3

