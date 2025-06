వాషింగ్టన్‌: భారత్‌, పాకిస్తాన్‌ విషయంలో అగ్ర రాజ్యం అమెరికా.. మరోసారి తన వక్రబుద్దిని చాటుకుంది. అమెరికాకు భారత్‌ మిత్ర దేశం అంటూనే.. వెనుక మాత్రం గోతులు తీసే ప్లాన్‌ చేస్తోంది. ఓవైపు పాక్‌ ఉగ్రవాదంపై భారత్‌ ప్రపంచ దేశాలకు వివరాలను వెల్లడిస్తుంటే.. అమెరికా మాత్రం దాయాదికి మద్దతు పలికింది. పాకిస్తాన్‌పై అమెరికా అధికారి ప్రశంసలు కురిపించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

అమెరికా సెంట్రల్‌ కమాండ్‌(సెంట్‌కామ్‌) కమాండర్‌ జనరల్‌ మైఖేల్‌ కురిల్లా తాజాగా ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పోరాటంలో పాకిస్తాన్‌ ఓ అసాధారణ భాగస్వామి అంటూ ప్రశంసించారు. ఐసిస్‌, ఖొరాసన్‌కు వ్యతిరేకంగా సాగుతున్న ఆపరేషన్‌లో పాక్‌ పాత్రను ఆయన కొనియాడారు. పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ అసిమ్ మునీర్ పాత్ర గురించి వివరించారు. అందుకే అమెరికా భారత్‌తోపాటు పాకిస్తాన్‌తో సత్సంబంధాలను కలిగి ఉండాలని నొక్కి చెప్పారు. భారత్‌తో అమెరికా సంబంధం ఉన్నంత మాత్రాన పాకిస్తాన్‌తో సంబంధం ఉండకూడదని తాను అనుకోవడం లేదని ప్యానెల్ సభ్యుల ముందు వెల్లడించారు. తమకు భారత్, పాకిస్తాన్ రెండు దేశాలతోనూ సంబంధాలు అవసరమని చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో, ఆయన వ్యాఖ్యలు కొత్త చర్చకు దారి తీశాయి.

కాగా, పహల్గాం ఉగ్ర దాడి అనంతరం పాకిస్తాన్‌ను ఏకాకిని చేసేందుకు భారత్‌ ప్రపంచ దేశాల మద్దతును కూడగడుతున్న సమయంలో అమెరికా కమాండర్‌ నుంచి ఈ వ్యాఖ్యలు రావడం భారత్‌ను ఆగ్రహానికి గురి చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది దౌత్యపరమైన భంగపాటు అవునో కాదో చెప్పాలని ప్రధాని మోదీని కాంగ్రెస్‌ ప్రశ్నించింది. అమెరికా తీరు సరికాదంటూ పలువురు మండిపడుతున్నారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో భారత్‌ అలర్ట్‌ అయినట్టు తెలుస్తోంది.

"Ties with India cannot cost ties with Pakistan"

General Michael Kurilla commander of United States Central Command.



