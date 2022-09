మైక్రోబ్లాగింగ్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ట్విటర్‌.. అతిత్వరలో భారీ మార్పు తీసుకురానుంది. ఎడిట్‌ ట్వీట్‌ బటన్‌ వెసులుబాటును తేనుంది. అయితే.. దీనిని ట్విటర్‌ బ్లూ సబ్‌స్క్రయిబర్స్‌కు మాత్రమే రాబోయే రోజుల్లో అందించనున్నట్లు ట్విటర్‌ పేర్కొంది.

ట్విటర్‌లో ఒకసారి గనుక ట్వీట్‌ చేస్తే.. దానిని ఎడిట్‌ చేసే అవకాశం లేదు ఇప్పటిదాకా. అయితే ఎడిట్‌ బటన్‌ వల్ల ట్వీట్‌ పబ్లిష్‌ అయిన 30 నిమిషాల్లోపు ట్వీట్‌ను ఎడిట్‌ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు.. సెండ్‌ బటన్‌ నొక్కాక 30 సెకన్ల లోపు అన్‌డూ ద్వారా క్యాన్సిల్‌ కూడా చేయొచ్చు. ట్విటర్‌యూజర్లు.. దానిని క్లిక్‌ చేసి మార్పులు, ఒరిజినల్‌గా వాళ్లు చేసిన ట్వీట్‌ను సైతం చూసే వెసులుబాటు తేనుంది.

well well well, look what we’ve been testing… pic.twitter.com/a8fND4xqMM

ప్రస్తుతానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 320 మిలియన్ల మంది యాక్టివ్‌ యూజర్లు ఉన్నారు. చాలాకాలంగా ఎడిట్‌ ఆప్షన్‌ను తీసుకురావాలని యూజర్లు కోరుతున్నా.. ట్విటర్‌ మాత్రం అందుకు ఒప్పుకోవడం లేదు. దీంతో ఇప్పుడు తేనున్న ఈ ఆప్షన్‌ ముందుముందు యూజర్లందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదు.

if you see an edited Tweet it's because we're testing the edit button

this is happening and you'll be okay

