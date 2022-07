ప్రకృతిలో కొన్ని జీవరాశులతో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంతమంచింది. ఓవరాక్షన్‌కు పోయి ఎక్స్‌ట్రాలు చేస్తే ప్రాణాలు పోవచ్చు లేకపోతే గాయాలైనా కావచ్చు. ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే ఒకటి సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. కాగా, సముద్రంలోని ఓ పడవలో ఒక ఫ్యామిలీ పర్యటిస్తోంది.

ఈ క్రమంలో సముద్రంలో ఓ చిన్న సొరచేప(షార్క్‌)ను నీటిలో వదిలే క్రమంలో అతను ఓవర్‌గా బిహేవ్‌ చేశాడు. చేపను గట్టిగా నీటిలో అటు ఇటు తిప్పాడు. దీంతో, తిక్కరేగిన సోర చేపకు.. కోపం వచ్చి అతడిని నోటితో గాయపరిచింది. అతడి చేతిని షార్క్‌ కొరికే ప్రయత్నం చేసింది. ఈ క్రమంలో అతడి వేలుకు తీవ్రగాయమైంది. చేతి నుంచి రక్తం కారడం వీడియోలో చూడవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు స్పందిస్తూ ఫన్నీ కామెంట్స్‌చేస్తున్నారు. ఓ నెటిజన్‌.. అతడు మరోసారి ఈ తప్పు చేయడు అని కామెంట్‌ చేశాడు.

