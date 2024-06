ఇటలీ పీఎం మెలోనితో మోదీ సెల్ఫీ.. సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌

రోమ్‌: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటలీ పర్యటన ముగించుకుని శనివారం ఉదయం ఢిల్లీ చేరుకున్నారు. జీ-7 దేశాల సదస్సులో భాగంగా రెండు రోజులు ఇటలీలో పర్యటించారు మోదీ. జీ-7 సదస్సుల్లో పలు దేశాధినేతలతో కీలక భేటీల్లో మోదీ పాల్గొన్నారు.

కాగా, ఈ పర్యటనలో ఇటలీ ప్రధాని మెలోనితో మోదీ సెల్ఫీ తీసుకున్న వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. జీ-7 సదస్సులో పాల్గొనేందుకు వెళ్లిన ప్రధాని మోదీ.. శుక్ర‌వారం ఇట‌లీ ప్ర‌ధాని జార్టీయా మెలోనితో సెల్ఫీ దిగారు. చేతిలో ఫోన్ పట్టుకున్న మెలోనీ.. మోదీతో ఫోటో దిగారు. సెల్ఫీ దిగుతూ ఇద్ద‌రూ ఫుల్ స్మైల్ ఇచ్చుకున్నారు. ఆ సెల్ఫీ ఫోటో ప్ర‌స్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

ఇదిలా ఉండగా.. గ‌తేడాది దుబాయ్‌లో కాప్‌-28 స‌ద‌స్సు జ‌రిగిన స‌మ‌యంలో కూడా వీరిద్దరూ సెల్ఫీ దిగారు. ఆ ఫోటో కూడా ఇప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది.

Had a very good meeting with PM @GiorgiaMeloni. Thanked her for inviting India to be a part of the G7 Summit and for the wonderful arrangements. We discussed ways to further cement India-Italy relations in areas like commerce, energy, defence, telecom and more. Our nations will… pic.twitter.com/PAe6sdNRO9

— Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2024