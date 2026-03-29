‘వారిని తగలబెట్టేందుకు ఎదురుచూస్తున్నాం’

టెహ్రాన్: అమెరికా ఓ వైపు ‘చర్చలు’ జరుపుతున్నామని చెబుతూనే.. రహస్యంగా భూతల దాడులకు ప్రణాళికలు వేస్తోందని ఇరాన్ పార్లమెంట్ స్పీకర్ మొహమ్మద్ బాఘేర్ ఘాలిబాఫ్ అన్నారు. అమెరికా సైన్యం రాకను తిప్పికొట్టేందుకు ఇరాన్ దళాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. “అమెరికా సైనికులు మా భూభాగంపైకి వస్తే వారిని తగలబెట్టేందుకు మా సైనికులు ఎదురుచూస్తున్నారు” అని అన్నారు.
కాగా, ఇరాన్లో కొన్ని వారాల పాటు భూతలదాడులు చేసేందుకు పెంటగాన్ సిద్ధమవుతోందని అమెరికా మీడియా తెలిపింది. అమెరికా సైన్యం 31వ మెరైన్ ఎక్స్పెడిషనరీ యూనిట్ నుంచి 3,500 సైనికులు పంపిందని చెప్పింది.
ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్-అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఆయా దేశాలు వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలను మరింత వేగవంతంగా అమలు చేస్తున్నాయి. వైమానిక దాడులు, సముద్రంలో సైనిక మోహరింపులతో ప్రారంభమైన ఈ ఘర్షణ ఇప్పుడు భూతల దాడుల వైపు విస్తరించే దిశగా వెళుతోంది.
ఇరాన్లోని కీలక ప్రదేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని పెంటగాన్ దాడులు జరిపే అవకాశం ఉంది. అందులో తీర రక్షణ వ్యవస్థలు, చమురు మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ఈ పరిణామాలు సైనిక వ్యూహంలో మార్పును సూచిస్తున్నాయి. ఇరాన్పై నేరుగా ఒత్తిడిని పెంచడమే దీని లక్ష్యం.
అయితే, భూతల చర్యలకు సంబంధించిన ఏ నిర్ణయమైనా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆమోదంపై ఆధారపడుతుంది. ప్రస్తుతం ప్రణాళికలు కొనసాగుతున్నాయని, తుది నిర్ణయం ఇంకా తీసుకోలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఇరాన్లో భూతల దాడులకు ప్లాన్ నిజమేనా?
పెంటగాన్ ఇరాన్ లోపల పరిమిత, లక్ష్యిత భూతల చర్యలకు సిద్ధమవుతోందని సమాచారం. యుద్ధం మరింత తీవ్రరూపం దాల్చనుందని ఇది సూచిస్తోంది. ఈ చర్యల్లో ప్రత్యేక దళాలు, సాధారణ సైన్యం ఉండే అవకాశం ఉంది.
పూర్తిస్థాయి ఆక్రమణ ఇందులో లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అందుకు బదులుగా కచ్చితమైన లక్ష్యాలపై అమెరికా దృష్టి పెట్టింది. నిర్దిష్ట సైనిక లక్ష్యాలను సాధించడమే దీని ఉద్దేశం. ఆయుధ వ్యవస్థలను నిలిపివేయడం లేదా ముఖ్య ప్రదేశాలను స్వాధీనం చేసుకోవడం ఇందులో ఉండవచ్చు. ఇలాంటి చర్యలకు భారీ సన్నాహాలు, సమన్వయం అవసరమని సైనిక నిపుణులు చెబుతున్నారు.
హార్మూజ్ జలసంధిపై దాడి చేస్తుందా?
హార్మూజ్ జలసంధికి ఉన్న ప్రపంచ వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యత కారణంగా అమెరికా సైనిక ప్రణాళికలో ఇది కీలకంగా మారింది. ఈ జలసంధి సమీపంలో ఇరాన్ తీర ప్రాంతాల్లో లక్ష్యిత దాడులు చేయాలని అమెరికా ప్లాన్ వేసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. ఈ దాడుల లక్ష్యం సముద్ర మార్గాలకు ముప్పు కలిగించే ఆయుధ వ్యవస్థలను గుర్తించి ధ్వంసం చేయడం. ప్రమాదాలను తగ్గించేలా ఈ చర్యలు వేగంగా, సమన్వయంతో జరుగుతాయి.