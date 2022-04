బహు తిక్క మేధావి ఎలన్‌ మస్క్‌ మరో సంచలన ప్రకటన చేశాడు. సోషల్‌ మీడియా శృంఖలాలు తెంచడంలో భాగంగానే తాను ట్విటర్‌ను కొనుగోలు చేసినట్లు మస్క్‌ చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. నాటకీయ పరిణామల నడుమ సుమారు 44 బిలియన్‌ డాలర్ల డీల్‌తో ఎట్టకేలకు ట్విటర్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు.

ఈ తరుణంలో.. ఈ ఉదయం(ఏప్రిల్‌ 28) మరో ట్వీట్‌ చేశాడు. తాను తర్వాత కోకా కోలాను కొనుగోలు చేయబోతున్నట్లు ప్రకటన చేశాడు. కార్బొనేటెడ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్‌ తయారీతో మల్టీనేషనల్‌ కంపెనీగా పేరున్న ఈ అమెరికన్‌ కంపెనీని, మస్క్‌ చేజిక్కిచుకోనున్నట్లు తెలిపాడు. అంతేకాదు ఇల్లీగల్‌ డ్రగ్‌గా పేరున్న కొకైన్‌ను కోకా కోలాకు తిరిగి చేరుస్తానంటూ సంచలన ప్రకటనతో ట్వీట్‌ చేశాడు.

కోకా కోలా.. ట్రేడ్‌మార్క్ శీతల పానీయంలో రెండు ప్రాథమిక పదార్థాలు ఉండేవి. కోకా ఆకులు, కోలా గింజలు. కోలా గింజలు కెఫిన్ యొక్క మూలం కాగా, కోకా ఆకుల నుంచి సైకోయాక్టివ్ డ్రగ్ ‘కొకైన్’ వస్తుంది. కోకా-కోలా ఒకానొక సమయంలో ఎక్కువగా కోకా ఆకుల మీదే ఆధారపడింది. కొకైన్‌ను ఆ కాలంలో ఔషధంగా పరిగణించినప్పటికీ.. ఒకానొక టైం వచ్చే సరికి నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారు. దీంతో.. అమెరికా దానిని నిషేధించగా.. కోకా కోలా నుంచి ‘సీక్రెట్‌ రెసిపీ’గా పేరున్న కోకా ఆకులు దూరమై.. బదులుగా డీకోకైనైజ్డ్ కోకా ఆకులు వచ్చి చేరాయి.

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in

