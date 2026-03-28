 అలా అనుకున్నాడు... సుందరం ఇలా అయ్యాడు... పాపం!
Sakshi News home page

Trending News:

అలా అనుకున్నాడు... సుందరం ఇలా అయ్యాడు... పాపం!

Mar 28 2026 10:49 AM | Updated on Mar 28 2026 10:53 AM

hyderabad man becomes chatbot after genie wish funny story

హైదరాబాద్‌లోని బోరబండ చౌరస్తా దాటి వెళుతున్న సుందరం దృష్టి ఒక మూలన ఉన్న చెత్తకుప్పపై పడింది. ఆ చెత్తకుప్పపై మెరుస్తున్న దీపం ఒకటి కనిపించింది.

‘కొంపదీసి... ఇది అల్లావుద్దీన్‌ అద్భుతదీపం అయితే కాదు కదా!’ అనుకున్నాడు మనసులో.
‘యస్‌’ అనే మాట నలుమూలలా రీసౌండ్‌ ఇచ్చింది.
పరుగులాంటి నడకతో అక్కడికి వెళ్లి ఆ దీపాన్ని చేతిలోకి తీసుకున్నాడు సుందరం.
‘కమాన్‌... టెల్‌మీ... ఏం కావాలో కోరుకో’ అని అడిగింది దీపంలోని జిన్నీ భూతం.
‘ఎన్ని కోరికలైనా కోరుకోవచ్చా?’ ఆత్రంగా అడిగాడు సుందరం,
‘యస్‌’ అని చెప్పింది జిన్నీ.
...సుందరం తన కోరికల చిట్టా విప్పాడు.
‘నాకు ప్రపంచంలో ఏ భాష అయినా తెలిసి ఉండాలి’ అడిగాడు సుందరం.
జిన్నీ: ఓకే.
‘నాకు బొమ్మలు గీయడం అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ వేయడం రాదు. నేను ఏ బొమ్మ అయినా స్పీడ్‌గా గీసేలా వరం ఇవ్వు’
జిన్నీ: ఓకే
పోరపాట్లు చేయడం తప్ప నాకు సలహాలు ఇవ్వడం రాదు. ఎవరు ఏ సలహా అడిగినా సలహా ఇచ్చే శక్తి ఇవ్వు’
జిన్నీ: ఓకే
సుందరం:
‘ఎవరి గొంతునైనా ఈజీగా ఇమిటేట్‌ చేయాలి’
‘పాటలు అలవోకగా రాసే టాలెంట్‌ ఇవ్వు’
‘సినిమాలకు స్క్రీన్‌ప్లే  రాసే టాలెంట్‌ ఇవ్వు’
‘సినిమా కథలు రాసే టాలెంట్‌ ఇవ్వు’
‘పుస్తకాలు రాసే టాలెంట్‌ ఇవ్వు’
‘అద్భుతమైన గ్రాఫిక్స్‌ సృష్టించే టాలెంట్‌ ఇవ్వు’
‘అద్భుతమైన ప్రేమ లేఖలు రాసే అదృష్టం ఇవ్వు’
‘ఏఐ గురించి నాకు బొత్తిగా తెలియదు. అలాంటి నాకు ఏఐ క్లాసులు చెప్పే శక్తి ఇవ్వు’
‘నేను అందంగా లేకపోయినా చాలా అందంగా కనిపించే వరం ఇవ్వు’
జిన్నీ: ఓ... ఓ... ఓ...
కట్‌ చేస్తే....
బోరబండ వాసి అయిన సుందరం అక్కడెక్కడో అమెరికాలోని ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ కంపెనీ ‘ఓపెన్‌ ఏఐ’లో చాట్‌బాట్‌గా మారిపోయాడు!!!!!
‘ఇది అన్యాయం, అక్రమం, దారుణం, దుర్మార్గం, రాజ్యాంగ విరుద్ధం, శోచనీయం, గర్హనీయం, అమానవీయం, ఆక్రోశనీయమ్‌’..... అంటూ ఏడుపు అందుకున్నాడు సుందరం.
అప్పుడు జిన్నీ భూతం ప్రత్యక్షమై... ‘నువ్వు ఏం కోరుకున్నావో... అవన్నీ  చాట్‌జీపీటీ చేస్తుంది. అందుకే ఆల్‌ ఇన్‌ వన్‌గా చాట్‌జీపీటిగా మార్చాను’ అని చావు న్యూస్‌ చల్లగా చెప్పి మాయమైంది.
– యాకుబ్‌ పాషా 

# Tag
Hyderabad
Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

90ల నాటి కలల రాణి.. మేకప్‌ లేకుండా నెరిసిన జుట్టుతో (ఫొటోలు)
photo 2

వేములవాడ : రాజన్నతో హిజ్రాల పెళ్లిమహోత్సవం...ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఆచారం (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : ‘టీచ్‌ ఫర్‌ చేంజ్‌’...అలరించిన సినీ ప్రముఖుల ర్యాంప్‌ వాక్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

వారణాసిలో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ పూజలు (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో మంచు మనోజ్ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)

Video

View all
LPG Crisis Deepens As Black Market Rates Skyrocket 1
Video_icon

తెలంగాణలో ఆగని వంటగ్యాస్ పానిక్ బుకింగ్స్
YSRCP Sai Prasad Reddy Strong Warning To MLA Parthasarathi 2
Video_icon

నోరు అదుపులో పెట్టుకో.. నువ్వు ఒక నీచ నికృష్టుడివి
Key Players Who Can Make CSK Champions Without MS Dhoni 3
Video_icon

CSK స్కెచ్ అదుర్స్.. ఇక చెన్నైకి ధోని అవసరం లేదు
AI Expert Nikeelu Gunda Exclusive Interview 4
Video_icon

AI ద్వారా నెలకు 1లక్ష సంపాదించే టాప్ మార్గాలు.. ఇలా వాడితే మీ లైఫ్ సెటిల్
Magazine Story On Chandrababu Super Six 5
Video_icon

సూపర్ సిక్స్.. సూపర్ షాక్స్ దివాలా తీసిన విజనరీ
Advertisement
 