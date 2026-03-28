 ఆరోగ్యానికి ప్రొటీన్‌ ఎంత లాభం? | The highest in protein food and its benefits | Sakshi
ఆరోగ్యానికి ప్రొటీన్‌ ఎంత లాభం?

Mar 28 2026 6:29 PM | Updated on Mar 28 2026 6:29 PM

The highest in protein food and its benefits

శరీర నిర్మాణానికి, కండరాల బలానికి  ప్రోటీన్‌ ఎంతగానో అవసరం. శాకాహారం, మాంసాహారం ఏదైనా సరే, శరీరానికి సరిపడా ప్రోటీన్‌ అందకపోతే అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి

 

  • మన శరీరంలోని అవయవాల నిర్మాణానికి ప్రోటీన్‌ ప్రాథమిక పునాది. ఇది దెబ్బతిన్న కణజాలాలను త్వరగా రిపేర్‌ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.  ప్రోటీన్‌ అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకుంటే కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. 
  • ఇది అనవసరమైన ఆకలిని తగ్గించి, క్యాలరీల వినియోగాన్ని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
  • ఆహారం అరగడానికి శరీరం ఎక్కువ శక్తిని ఉపయోగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రోటీన్‌ ఈ ప్రక్రియలో మెటబాలిజం రేటును పెంచి, శక్తిని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకునేలా చేస్తుంది. 
  • వ్యాయామం లేకపోవడం వల్ల, వయస్సు పెరగడం వల్ల కండరాల క్షీణత జరుగుతుంది. ప్రోటీన్‌ కండరాల ద్రవ్యరాశిని కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
  • వ్యాయామం తర్వాత కండరాలు త్వరగా కోలుకోవడానికి అధిక నాణ్యత కలిగిన ప్రోటీన్లు ఎంతో తోడ్పడతాయి. 
  • చేపలు, గుడ్లు, పప్పు ధాన్యాలు, చికెన్, పనీర్, గింజలు, చియా సీడ్స్‌లో ప్రోటీన్‌ సమృద్ధిగా లభిస్తుంది. నిత్యం తీసుకునే ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకోవడం ద్వారా మెరుగైన ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు. 

