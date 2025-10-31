 పచ్చనేత నిర్వాకంపై రైతుల గగ్గోలు | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పచ్చనేత నిర్వాకంపై రైతుల గగ్గోలు

Oct 31 2025 12:54 PM | Updated on Oct 31 2025 12:54 PM

పచ్చనేత నిర్వాకంపై రైతుల గగ్గోలు

పచ్చనేత నిర్వాకంపై రైతుల గగ్గోలు

ఐఎస్‌ జగన్నాధపురంలో నీట మునిగిన 40 ఎకరాల వరి పంట

లబోదిబోమంటున్న బాధిత రైతులు

ద్వారకాతిరుమల: మండలంలోని ఐఎస్‌ జగన్నాధపురంలో ఓ టీడీపీ నాయకుడి నిర్వాకం కారణంగా చేతికొచ్చిన వరి పంట నీట మునిగిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. స్థానికుల కథనం ప్రకారం. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు గ్రామంలోని ఎర్ర చెరువు పూర్తిగా నిండిపోయింది. అయితే గ్రామానికి చెందిన ఓ టీడీపీ నాయకుడు గురువారం ఉదయం రైతులకు గాని, అధికారులకు గాని సమాచారం ఇవ్వకుండా చెరువు తూముకు ఉన్న గేటును ఎత్తేశాడు. దాంతో చెరువు కింద ఉన్న ఆయకట్టులో సుమారు 40 ఎకరాల వరి పంట నీట మునిగింది. విషయం తెలుసుకున్న దాదాపు 30 మంది బాధిత రైతులు తమ పొలాల వద్దకు చేరుకుని, నీటమునిగిన పంటను చూసి లబోదిబోమన్నారు. వెంటనే లాకును మూసివేసి, ద్వారకాతిరుమల తహసీల్దార్‌ జేవీ సుబ్బారావుకు ఫిర్యాదు చేశారు. తహసీల్దార్‌ ఆదేశాలతో ఆర్‌ఐ సత్యం, వీఆర్వో సత్యన్నారాయణ, పంచాయతీ కార్యదర్శి సాయిరామ్‌ నీట మునిగిన పంట పొలాలను పరిశీలించారు. రేపు తహసీల్దార్‌ వచ్చి చూస్తారని చెప్పి ఆర్‌ఐ సత్యం అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. లాకు ఎందుకు ఎత్తావని టీడీపీ నాయకుడిని ప్రశ్నించగా, మీకు చేతనైంది చేసుకోమన్నాడని రైతులు అంటున్నారు. రెవెన్యూ అధికారులను టీడీపీ నాయకులు బెదిరిస్తున్నారని రైతులు ఆరోపించారు. మరో రెండు రోజుల్లో కోతకు సిద్ధంగా ఉన్న వరి పంట పూర్తిగా నీట మునిగిందని, మొలకలు వచ్చి, పంట కుళ్లిపోతే తమకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సదరు టీడీపీ నాయకుడు అసలు లాకు ఎందుకు ఎత్తాడో తెలియడం లేదని వాపోతున్నారు. అధికారులు తమకు న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

నెక్లెస్‌రోడ్డులో ఏక్తా రన్‌.. పాల్గొన్న చిరంజీవి, సజ్జనార్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమలలో వైభవంగా శ్రీవారికి పుష్పయాగం (ఫోటోలు)
photo 3

నారా రోహిత్‌, శిరీషల పెళ్లి.. సందడిగా సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 4

IND W Vs AUS W: రికార్డ్ చేజింగ్.. వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లోకి భారత్ (చిత్రాలు)
photo 5

వెెకేషన్‌లో చిల్‌ అవుతోన్న హీరోయిన్ రాశి ఖన్నా (ఫోటోలు)

Video

View all
YS Jagan Tweet On Sardar Vallabhbhai Patel 150th Birth Anniversary 1
Video_icon

వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా వైఎస్ జగన్ నివాళి
Leopard Roaming At Tirumala Steps Way 2
Video_icon

శ్రీవారి మెట్ల మార్గంలో మరోసారి చిరుత సంచారం
Chittoor Court Sensational Verdict On Katari Anuradha Couple Case 3
Video_icon

చిత్తూరు కోర్టు సంచలన తీర్పు.. ఐదుగురికి మరణ శిక్ష
KSR Live Show On Chandrababu Diversion Politics On Montha Cyclone 4
Video_icon

కల్తీ నెయ్యిపై మరో డ్రామా.. తుఫాను నష్టంపై బాబు డైవర్షన్
Mahesh Babu Son Gautham Review On Baahubali The Epic Movie 5
Video_icon

బాహుబలిపై మహేష్ బాబు కొడుకు షాకింగ్ రివ్యూ
Advertisement
 