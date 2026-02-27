 యూరియా గొడౌన్లో ఉంటే యాప్‌లోకి ఎలా వస్తుంది సర్కారుకు సమజవుతులే! | sakshi cartoon 27-02-2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యూరియా గొడౌన్లో ఉంటే యాప్‌లోకి ఎలా వస్తుంది సర్కారుకు సమజవుతులే!

Feb 27 2026 11:02 AM | Updated on Mar 3 2026 11:03 AM

sakshi cartoon 27-02-2026

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సంగీత్‌ పార్టీలో విరోష్‌ జోడీ.. ఫోటోలు షేర్‌ చేసిన విజయ్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

స్ప్రే గన్‌ రూపంలో కార్‌.. సినీనటి పూనమ్‌ కౌర్‌ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 3

అల్లు శిరీష్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్‌ రిసెప్షన్‌లో సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు ( ఫోటోలు)
photo 4

జీ సినీ అవార్డ్స్ 2026లో మెరిసిన బాలీవుడ్ తారలు (ఫొటోలు)
photo 5

వరలక్ష్మీ శరత్‌కుమార్‌ ‘సరస్వతి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Vijay Deverakonda Speech After Marriage 1
Video_icon

Vijay-Rashmika: శుభవార్త చెప్పిన కొత్త జంట
Donald Trump Iran Vs Israel 2
Video_icon

బాంబుల మోతతో వణికిపోతున్న గల్ఫ్
BR Naidu Caught Red Handedly on Leaked Video 3
Video_icon

తప్పేముంది.. బాయ్ చెప్పడానికి వెళ్లా... దొరికిపోయిన BR నాయుడు..

Vijay Deverakonda & Rashmika Satyanarayana Swamy Vratham 4
Video_icon

విజయ్ దేవరకొండ & రష్మిక సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం
Celebrities Visuals at Allu Sirish & Nayanika Pre-Wedding Reception 5
Video_icon

అల్లు శిరీష్ & నయనిక ప్రీ వెడ్డింగ్ వీడియోలు
Advertisement
 