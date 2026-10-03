మేం సిద్ధం! నువ్వు కూడా సిద్ధంగా ఉండు!

అక్టోబర్ రాకతో నైరుతి రుతుపవనాలు ముగిశాయి..
ఆఖరికి నా క్రెడిట్ కూడా చోరీ చేసేస్తున్నారు!
న్యూఢిల్లీ: వరుసగా పదో త్రైమాసికంలోనూ చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాలపై వడ్డీ రేట్లను మార్చకుండా కేంద్రం యథా
ఆ స్టేట్మెంట్ చూస్తేనే భయమేస్తుంది!
భారత్లో ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాల లోటు.. రానున్న రబీ పంటలపై ప్రభావం చూపే అవకాశాలు పెంచుతున్నాయి.
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Oct 3 2026 2:25 PM | Updated on Oct 3 2026 2:37 PM
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