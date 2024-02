స్తంభించిన యూట్యూబ్‌.. యూజర్ల గగ్గోలు!

ప్రముఖ ఉచిత వీడియో-షేరింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్ యూట్యూబ్‌ (YouTube) కొద్దిసేపటి నుంచి స్తంభించింది. దీంతో యూజర్లు గగ్గోలు పెడుతూ సమస్యను సోషల్ మీడియాలోకి తీసుకొచ్చారు. వివిధ వెబ్‌సైట్‌లు, సర్వీస్‌ స్టేటస్‌ గురించి యూజర్లకు రియల్‌ టైమ్‌ సమాచారాన్ని అందించే ఆన్‌లైన్ ప్లాట్‌ఫారమ్ డౌన్‌డెటెక్టర్ కూడా ఈ విషయాన్ని తెలియజేసింది. మధ్యాహ్నం సుమారు 3 గంటల సమయంలో ఈ సమస్య తలెత్తినట్లు వందల సంఖ్యలో యూజర్లు తెలియజేశారు.

ఏం జరిగిందంటే..

డౌన్‌డెటెక్టర్ ప్రకారం.. 80 శాతం మంది యూజర్లు యూట్యూబ్‌లో వీడియోలు చూడటంలో, వాటిని అప్‌లోడ్ చేయడంలో సుమారు మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో సమస్యలను ఎదుర్కోవడం ప్రారంభించారు. అయితే ఈ సమస్య కేవలం భారతీయ యూజర్లలకు మాత్రమే తలెత్తిందా లేదా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలా జరిగిందా అనేది స్పష్టంగా తెలియలేదు.

