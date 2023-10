‘టాలెంట్ ఎవడి సొత్తుకాదు’ అనే మాట చాలా సార్లు వినే ఉంటాం. అయితే కొన్ని సంఘటనలు చూసినప్పుడో లేదంటే విన్నప్పుడో ఆ మాట నిజమేననిపిస్తుంది.

చేతిలో జాబు లేదు. జేబులో చిల్లిగవ్వలేదు. కానీ టాలెంట్‌కు కొదువలేదు. ఇదిగో ఈ తరహా లక్షణాలున్న ఓ యువకుడు తన మనసుకు నచ్చిన జాబ్‌ కోసం ఏం చేశాడో తెలుసా?

ఎవరైనా సోషల్‌ మీడియా వినియోగిస్తూ గంటల తరబడి కాలక్షేపం చేస్తుంటే..గడిచిన సమయం తిరిగి రాదు మిత్రమా అంటూ కొటేషన్లు చెబుతుంటాం. కానీ అదే సోషల్‌ మీడియాని ఉపయోగించి అవకాశాల్ని సృష్టించుకోవచ్చని నిరూపించాడు ఆయుష్‌. ఎక్స్‌ యూజర్‌ ఆయుష్‌ ఓ వైపు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తూనే మరోవైపు సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టీవ్‌గా ఉంటున్నాడు. ఓ రోజు ఆయుష్‌ ఎక్స్‌ని బ్రౌజింగ్‌ చేస్తుండగా.. ఓ పోస్ట్‌ అతని కంటపడింది.

బెంగళూరు కేంద్రంగా సేవలందిస్తున్న ఇ-కామర్స్ స్టార్టప్ కంపెనీ దుకాణ్ కో-ఫౌండర్‌ సుభాషిస్‌ చౌదరి. ‘ఆస్క్‌ మీ ఎనీథింగ్‌’ అంటూ ఎక్స్‌లో ట్వీట్‌ చేశారు. ఆ ట్వీట్‌కు ఆయుష్‌ తాను దుకాణలో ఫ్రంటెండ్ డెవలపర్‌ టీమ్‌లో చేరాలనుకుంటున్నానని, అవసరమైతే మీకోసం ఫ్రీగా పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని రిప్లయి ఇచ్చాడు.

Take this figma, and code it in HTML with 100% pixel perfection.

If you think you have matched it, deploy it somewhere and email the link to subhash@mydukaan.io

You will get an interview, guaranteed.https://t.co/kmpKoCD331

— Subhash Choudhary (@subhashchy) September 22, 2023