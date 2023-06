ప్రపంచ కుబేరులు ఒకేవేదికపై దర్శనమివ్వడం విశేషంగా నిలిచింది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు ఇంటర్నెట్‌లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ప్రపంచంలోనే ఇద్దరు అత్యంత ధనవంతులు, ఎలోన్ మస్క్ బెర్నార్డ్ ఆర్నాల్ట్ వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పారిస్‌లో కలిశారు. జూన్ 14 నుండి జూన్ 17 వరకు ఫ్రాన్స్‌లోని పెయిర్స్‌లో జరిగిన వివా టెక్నాలజీ సదస్సు 7వ ఎడిషన్‌కు వీరు హాజరయ్యారు. ఈ సందర‍్భంగా వీరు శుక్రవారం లంచ్ కోసం కలుసుకున్నారు.

తల్లి మేయే మస్క్‌తో కలిసి టెస్లా సీఈవో మస్క్‌ హాజరు కాగా, ఎల్‌ఎఈఎంహెచ్‌ ఛైర్మన్, సీఈవో బెర్నార్డ్ ఆర్నాల్ట్ అతని ఇద్దరు కుమారులు - ఆంటోయిన్ , అలెగ్జాండ్రే ఆర్నాల్ట్‌తో వచ్చారు. ఆంటోయిన్ ఆర్నాల్ట్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్‌లో కొన్ని ఫోటోలను షేర్‌ చేశారు. మరోవైపు "కలిసి పని చేద్దాం! అంటూ ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ మస్క్‌తో కలిసి ఉన్న ఫోటోను ట్వీట్‌ చేశారు.

NEW: Elon Musk expresses his support for free speech at the Viva Technology event in Paris, France.

It's crazy that this is a controversial take in 2023.

"We should have free speech as much as possible... We want to allow the people to express themselves."

"Free speech matters… pic.twitter.com/PGZrdmNSML

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 16, 2023