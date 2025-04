'భార్యలు చాలా తెలివైనవారు': హర్ష్ గోయెంకా ట్వీట్

సోషల్ మీడియా వేదికగా ఎప్పటికప్పుడు ఆసక్తికరమైన విషయాలను షేర్ చేస్తూ ఉండే.. RPG గ్రూప్ చైర్మన్ 'హర్ష్ గోయెంకా' భార్యల తెలివితేటలను ప్రశంసిస్తూ.. ఓ ట్వీట్ చేశారు. ఇది ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.

10 సంవత్సరాల క్రితం.. నేను రూ. 8 లక్షలకు కారు కొన్నాను. ఆమె రూ. 8 లక్షలకు బంగారం కొన్నది. ఈ రోజు ఆ కారు విలువ రూ. 1.5 లక్షలకు చేరింది. బంగారం విలువ రూ. 32 లక్షలకు చేరింది. నేను బంగారం కొనడం మానేద్దాం.. వెకేషన్‌కు వెళ్దాం అన్నాను. వెకేషన్‌ 5 రోజులు మాత్రమే ఉంటాయి, బంగారం ఐదు తరాలు ఉంటుందని ఆమె చెప్పిందని హర్ష్ గోయెంకా చెప్పారు.

నేను ఒక లక్ష రూపాయలు పెట్టి మొబైల్ ఫోన్ కొన్నాను. అదే ధరకు ఆమె బంగారం కొన్నది. నా ఫోన్ ధర ఇప్పుడు రూ. 8వేలు. ఆమె కొన్న బంగారం రూ. 2 లక్షలు. దీన్ని బట్టి చూస్తే 'భార్యలు చాలా తెలివైనవారు' అని గోయెంకా చెప్పారు. ఈ ట్వీట్ ఎంతోమంది నెటిజన్లను ఆకర్శించింది. చాలామంది ఈ విషయంలో ఏకీభవించారు. ఇప్పటికైనా భార్యలు మాట వినాలంటూ పలువురు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

10 yrs ago, I bought a car for ₹8L. She bought gold for ₹8L.

Today- car’s worth ₹1.5L. Her gold? ₹32L.



I said, “Let’s skip gold, go on a vacation?”

She said, “Vacation lasts 5 days. Gold lasts 5 generations.”



I bought a phone for ₹1L. She bought gold.

Now? Phone’s worth…

— Harsh Goenka (@hvgoenka) April 23, 2025