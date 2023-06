మీకు నచ్చిన గంటల కొద్ది నిడివిగల వీడియోలను ట్విటర్‌లో చూడలేకపోతున్నారా? అయితే, మీకో శుభవార్త. సాధారణంగా యూట్యూబ్‌ వీడియోలను టీవీలో చూడొచ్చు. మరి ట్విటర్‌లో వీడియోలు టీవీల్లో చూడలేం. కానీ ఇకపై ఆ సౌకర్యాన్ని ట్విటర్‌ సైతం అందించనుంది. ప్రస్తుతం, ట్విటర్‌ వీడియోలను టీవీల్లో వీక్షించే సౌకర్యంపై పనిచేస్తున్నట్లు ఎలాన్‌ మస్క్‌ తెలిపారు.

ట్విటర్‌ యూజర్‌ ఎస్‌ - ఎం రాబిన్‌సన్‌ ఓ ట్వీట్‌ చేశారు. ఆ ట్వీట్‌లో ట్విటర్‌ వీడియోలను టీవీల్లో చూసే సౌకర్యం ఉంటే బాగుంటుంది. గంటల నిడివి గల వీడియోలను యాప్‌లో చూడలేకపోతున్నాం’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ఆ ట్వీట్‌పై స్పందించిన మస్క్‌.. త్వరలో ఆ సౌకర్యాన్ని యూజర్లకు అందిస్తామని పేర్కొన్నారు.

