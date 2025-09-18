 ఈవీ స్కూటర్‌లో మొదటిసారి స్మార్ట్‌ వాచ్‌ ఇంటిగ్రేషన్‌ | tvs and noise launch India first EV smartwatch integration | Sakshi
ఈవీ స్కూటర్‌లో మొదటిసారి స్మార్ట్‌ వాచ్‌ ఇంటిగ్రేషన్‌

Sep 18 2025 9:45 AM | Updated on Sep 18 2025 9:45 AM

tvs and noise launch India first EV smartwatch integration

టీవీఎస్‌ తన వినియోగదారులకు కనెక్టివిటీ సర్వీసులు అందించేందుకు నాయిస్‌ కంపెనీతో జతకట్టినట్లు తెలిపింది. ఈ భాగస్వామ్యంతో భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఈవీ-స్మార్ట్ వాచ్ ఇంటిగ్రేషన్‌ను ఐక్యూబ్ మోడల్‌లో లాంచ్‌ చేసినట్లు పేర్కొంది. ఈ స్మార్ట్‌ వాచ్‌ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్‌ స్కూటర్‌లోని కొన్ని అంశాలను లైవ్‌టైమ్‌లో ట్రాక్‌ చేయవచ్చని తెలిపింది.

  • బ్యాటరీ స్టేటస్‌, దాని రేంజ్‌ను మానిటర్‌ చేయవచ్చు.

  • టైర్ ప్రజర్ మానిటరింగ్

  • వాహన భద్రతా హెచ్చరికలు

  • రైడ్ గణాంకాలను తెలుసుకోవచ్చు.

ఈ ఫీచర్లను ప్రామాణిక కనెక్టివిటీ ఫంక్షన్లతోపాటు విలీనం చేసినట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. ‘కొత్త టీవీఎస్‌ ఐక్యూబ్‌ను స్మార్ట్ వాచ్‌తో అనుసంధానించడం ద్వారా వినియోగదారులకు సురక్షితమైన, మరింత సహజమైన ప్రయాణాలు సాగించేందుకు వీలుంటుంది’ అని టీవీఎస్ మోటార్ కంపెనీలో హెడ్ కమ్యూటర్ & ఈవీ బిజినెస్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్, హెడ్ కార్పొరేట్ బ్రాండ్ అండ్‌ మీడియా అనిరుద్ధ హల్దార్ అన్నారు.

