 ట్రేడింగ్‌ బ్రేక్‌.. స్టాక్ మార్కెట్‌ సెలవులు | Stock market holidays next week - Sensex, Nifty to remain closed on these days
Mar 28 2026 1:24 PM | Updated on Mar 28 2026 1:38 PM

స్టాక్ మార్కెట్ ట్రేడర్లు, ఇన్వెస్టర్లు వచ్చే వారం తమ లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (NSE) విడుదల చేసిన హాలిడే క్యాలెండర్ ప్రకారం, వచ్చే వారంలో ఒక ప్రభుత్వ సెలవు దినం, వారాంతపు సెలవులు కలుపుకుని మొత్తం మూడు రోజుల పాటు మార్కెట్లు పనిచేయవు.

వచ్చే వారం సెలవుల వివరాలు
వచ్చే వారం మార్చి 31, మంగళవారం నాడు మహావీర్ జయంతి సందర్భంగా స్టాక్ మార్కెట్లకు సెలవు ప్రకటించారు. దీనికి తోడు సాధారణ వారాంతపు సెలవులైన ఏప్రిల్ 4 (శనివారం), ఏప్రిల్ 5 (ఆదివారం) తేదీల్లో కూడా మార్కెట్ మూసి ఉంటుంది.

ఈ సెలవు దినాల్లో ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్, సెక్యూరిటీస్ లెండింగ్ అండ్ బారోయింగ్ (SLB), కరెన్సీ డెరివేటివ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ గోల్డ్ రసీదులు (EGR) వంటి అన్ని విభాగాల్లో ట్రేడింగ్ అందుబాటులో ఉండదు.

2026లో రానున్న సెలవులు 
ఎన్‌ఎస్‌ఈ అధికారిక క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఈ ఏడాది శని, ఆదివారాలు కాకుండా మొత్తం 16 ట్రేడింగ్ సెలవులు ఉన్నాయి. రాబోయే ముఖ్యమైన సెలవులు ఇవే..

మార్చి 31 - శ్రీ మహావీర్ జయంతి
ఏప్రిల్ 3 - గుడ్ ఫ్రైడే
ఏప్రిల్ 14 - డా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి
మే 1 - మహారాష్ట్ర దినోత్సవం
మే 28 - బక్రీద్ 
సెప్టెంబర్ 14 - గణేష్ చవితి
అక్టోబర్ 2 - మహాత్మా గాంధీ జయంతి
అక్టోబర్ 20 - దసరా
డిసెంబర్ 25- క్రిస్మస్

ముహూర్త ట్రేడింగ్
నవంబర్ 8 (ఆదివారం) సెలవు దినమైనప్పటికీ, దీపావళి లక్ష్మీ పూజ సందర్భంగా ప్రత్యేక 'ముహూర్త ట్రేడింగ్' కోసం కొద్దిసేపు మార్కెట్ తెరుస్తారు. దీని సమయాలను ఎక్స్ఛేంజీలు విడిగా ప్రకటిస్తాయి.

మార్కెట్ రెగ్యులర్ టైమింగ్స్
సాధారణ రోజుల్లో స్టాక్ మార్కెట్ పనివేళలు కింది విధంగా ఉంటాయి..
ప్రీ-ఓపెన్ సెషన్: ఉదయం 9:00 నుండి 9:08 వరకు (ఆర్డర్ ఎంట్రీ).
రెగ్యులర్ ట్రేడింగ్: ఉదయం 9:15 నుండి మధ్యాహ్నం 3:30 వరకు.
ముగింపు సెషన్: మధ్యాహ్నం 3:40 నుండి సాయంత్రం 4:00 వరకు.
బ్లాక్ డీల్ విండో: ఉదయం: 8:45 – 9:00 
మధ్యాహ్నం: 2:05 – 2:20

మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి లేదా అత్యవసర సమయాల్లో పైన పేర్కొన్న పనివేళలను మార్చే లేదా సెలవులను సవరించే అధికారం ఎక్స్ఛేంజీలకు ఉంటుంది.

