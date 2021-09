భారత్‌ కార్ల మార్కెట్‌ పై కన్నేసిన టెస్లా సీఈఓ ఎలాన్‌ మస్క్‌ ‘స్టార్‌ లింక్‌’ శాటిలైట్‌ ఇంటర్‌నెట్‌ సేవల్ని భారత్‌కు విస్తరించే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు. ఇందుకోసం Department of Telecommunications అనుమతి కోసం ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఆయన ట్విటర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు.



ట్విటర్‌ ఇంటరాక్షన్‌లో భాగంగా ఓ వ్యక్తి అడిగిన ప్రశ్నకు.. స్టార్‌ లింక్‌ సేవలు భారత్‌కు విస్తరిస్తామని సమాధానం వచ్చింది మస్క్‌ నుంచి. అదే జరిగితే భారత్‌లో ఇంటర్‌ నెట్‌కు వినియోగించే సెల్‌ఫోన్‌ టవర్లు, కేబుళ్లతో పాటు శాటిలైట్‌ ఇంటర్‌నెట్‌ వినియోగదారులకు అందనుంది. ఇందుకోసం ఇంటిమీద చిన్న యాంటెన్నాతో ఇంటర్‌నెట్‌ను వినియోగించుకోవచ్చు.

Just figuring out the regulatory approval process

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2021