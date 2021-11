ఇటీవల కాలంలో ఆయా టెక్‌ సంస్థలు వేస్తున్న వ్యాపార ఎత్తు గడలు చిత్తవుతున్నాయి. నవ్వులు పూయిస్తున్నాయి. కొద్ది రోజుల క్రితం టెక్‌ దిగ్గజం యాపిల్‌ సంస్థ పాలిషింగ్‌ క్లాత్‌ అమ్మకానికి పెట్టి నెటిజన్ల చేతిలో అభాసుపాలైంది. ఇప్పుడు స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్‌ 'మా జీన్స్ ప్యాంట్ కు రెండు జేబులంటూ' ప్రచారం చేయడంపై నెటిజన్లు ట్రోలింగ్ మొదలుపెట్టారు.

యాపిల్‌ కంటే శాంసంగ్‌ రెండాకులు ఎక్కువే

సౌత్‌ కొరియా ఎలక్ట్రానిక్‌ దిగ్గజం శాంసంగ్‌ ఈ ఏడాది ఆగస్ట్‌ 11న గెలాక్సీ జెడ్‌ ఫోల్డ్‌ 3, గెలాక్సీ జెడ్‌ ఫ్లిప్‌ 3 మడత (ఫోల్డబుల్‌) ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది.అయితే శాంసంగ్‌ ఆ మడత ఫోన‍్లసేల్స్‌ కోసం కొత్త బిజినెస్‌ ట్రిక్‌ ప్లే చేసింది. శాంసంగ్‌ ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన 'డాక్టర్‌ డెనిమ్‌ జీన్స్‌' సంస్థతో ఒప్పొందం కుదుర్చుకుంది. గెలాక్సీ జెడ్‌ ఫ్లిప్‌ 3 ఫోన్‌ను పెట్టుకునేందుకు వీలుగా పరిమితంగా ఎడిషన్‌ జెడ్‌ ఫ్లిప్‌ పాకెట్‌ డెనిమ్‌ జీన్స్‌ ప్యాంట్‌ను విడుదల చేసింది. దీని ధర 1499 డాలర్లు (రూ.1,11,649.87) ఉండగా.. ఆ జీన్స్‌ ప్యాంట్‌ను కొనుగోలు చేసిన వారికి శాంసంగ్‌ గెలాక్సీ జెడ్‌ ఫ్లిప్‌ 3 (ధర ఇండియాలో రూ.84,999.) ఫోన్‌లను ఉచితంగా ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. కాకపోతే ఈ జీన్స్‌ ప్యాంట్లు ఇండియాలో అందుబాటులో లేవు. కేవలం ఆస్ట్రేలియాలోని డెనిమ్‌ ఔట్‌లెట్లలో కొనుగోలు చేయొచ్చు' అని శాంసంగ్‌ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.

Samsung has introduced jeans that received a special pocket for the Galaxy Z Flip3 folding smartphone. The jeans were released in collaboration with the Dr Denim brand. The unique pocket is located on the right hip and is designed specifically for the newest folding smartphone. pic.twitter.com/UBQn0rqAGY

