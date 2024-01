హైపర్‌ ఓఎస్‌ (HyperOS) అనే సరికొత్త సాఫ్ట్‌వేర్‌తో భారత్‌లోకి తొలి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రాబోతోంది. చైనాకు చెందిన షావోమీ నుంచి వేరుపడిన పోకో (poco) బ్రాండ్‌ దీన్ని లాంచ్‌ చేస్తోంది. పోకో ఎక్స్‌6 ప్రో (Poco X6 Pro) షావోమీ ఆండ్రాయిడ్‌ 14తో కూడిన హైపర్‌ ఓఎస్‌ సాఫ్ట్‌వేర్‌తో వస్తోంది.

పోకో తన ఎక్స్‌ సిరీస్‌ను రెండు కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌లతో విస్తరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. పోకో ఎక్స్‌6, పోకో ఎక్స్‌6 ప్రో మోడల్‌లు వచ్చే వారంలో భారత్‌లో అధికారికంగా లాంచ్ అవుతున్నాయి. రాబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు సంబంధించిన కొన్ని స్పెక్స్‌లను కంపెనీ ఇప్పటికే వెల్లడించింది. అయితే, కెమెరా, డిస్‌ప్లే, బ్యాటరీతో కూడిన ఎక్స్‌6 సిరీస్‌కు సంబంధించిన ఇతర కీలక ఫీచర్లను కంపెనీ ఇంకా ఆవిష్కరించలేదు.

సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ ‘ఎక్స్‌’ (ట్విటర్‌)లో పోకో షేర్‌ చేసిన తాజా పోస్ట్ ప్రకారం.. పోకో ఎక్స్‌6 ప్రో ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి 11న సాయంత్రం 5.30 గంటలకు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో లాంచ్‌ అవుతోంది. అత్యధిక ఫర్మార్మెన్స్‌ను జోడించిన సరికొత్త షావోమీ హైపర్‌ఓఎస్‌తో ఇది వస్తోంది. అయితే వెనిలా పోకో ఎక్స్‌6 మోడల్ ఆండ్రాయిడ్ 14 ఆధారిత MIUIతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

More power to performance on the #POCOX6Pro,Powered by #XiaomiHyperOS.

Global launch on 11th Jan, 5:30 PM on @flipkart.

Know More👉https://t.co/JdcBOET57Z#POCOIndia #POCO #MadeOfMad #Flipkart #TheUtimatePredator pic.twitter.com/wujI4fvZ1Y

