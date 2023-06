ఈ ఫోటో ఎవరిదో గుర్తు పట్టగలరా? టాప్‌ హీరోయిన్‌ అయితే కాదు!

ఆసియా బిలియనీర్, వ్యాపారవేత్త ముఖేష్‌ అంబానీ భార్య, నీతా అంబానీ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. అటు హుందాతనానికి, అటు ఫ్యాషన్‌కి ఐకాన్‌గా ఉంటారు. వ్యాపారవేత్తగా, నృత్యకారిణిగా, పరోపకారిగా అన్నింటికీ మించి తల్లిగా నీతా అంబానీ ప్రత్యేక ఆదరణను సొంతం చేసుకున్నారు. అన్ని విషయాల్లోనూ భర్త అంబానీతో ధీటుగా తనను తాను నిరూపించుకున్న సక్సెస్‌ఫుల్‌ ఉమన్‌ నీతా.

మధ్యతరగతి గుజరాతీ కుటుంబంలో జన్మించిన నీతా చిన్నప్పటినుంచి భరతనాట్యంలో ప్రతిభావంతురాలైన కళాకారిణి రాణిస్తున్నారు. శాస్త్రీయ నృత్యంలో ఇప్పటికే తన ప్రతిభను చాటుకుంటూనే ఉన్నారు. పలు కుటుంబ వేడకుల సందర్బంగా డాన్స్‌తో ఆకట్టుకోవడం ఆమె స్టయిల్‌. తాజాగా నీతా అంబానీ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్‌గా ప్రదర్శన ఇస్తున్న ఫోటో ఒకటి ఇపుడు నెట్‌లో చక్కర్లు కొడుతోంది.

Music is a universal language that transcends boundaries and unites us all. This World Music Day, immerse yourself in the symphony of diverse sounds at the #NitaMukeshAmbaniCulturalCentre where every note and rhythm weaves a tapestry of mesmerising harmony. pic.twitter.com/fN3KDcnm3Y

— Nita Mukesh Ambani Cultural Centre (@nmacc_india) June 21, 2023